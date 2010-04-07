بارگاهی در خور شان شمس تبریزی در خوی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، کامران دانشجو و هیئت همراه پس از حضور در آرامگاه شمس تبریزی با قرائت فاتحه ای به مقام این عارف بزرگ ادای احترام کرد.

وزیر علوم در این بازدید بر ضرورت تسریع در بازسازی و احیای آرامگاه شمس تبریزی تاکید کرد.

بنا مقبره شمس تبریزی در محله امامزاده سید بهلول در شمال غربی شهرستان خوی در آذربایجان‌ غربی قرار دارد.

این برج روی مزاری منسوب به شمس تبریزی در دوره صفویان ساخته شد که ارتفاعی به بلندی 17 متر و قطر سه متر و 40 سانتی‌متر دارد و آرامگاه شمس نیز در فاصله 10 متری از مقبره ساخته ‌شده است.

سطح بیرونی این مناره با شاخ‌هایی از قوچ وحشی که شاه اسماعیل صفوی طی اقامت 40 روزه‌اش در کوه چله خانه خوی شکار کرده بود، تزیین شده ‌است.

طبق اسناد موجود این بنا به دستور شاه اسماعیل صفوی ساخته شده و مناره آن به وسیله شاخ قوچ‌های وحشی تزئین شده است از شاخ قوچ در مناره یاد شده، برای نشان دادن قدرت و مهارت شاه اسماعیل در شکار قوچ در یک روز صورت گرفته ‌است.

مدارک و تصاویر مینیاتوری باقیمانده از مقبره شمس تبریزی در شهرستان خوی نشان می‌دهد این بنا در ابتدا از سه مناره دور قبر شمس تشکیل شده بود که به دلایل طبیعی اکنون تنها یکی از آنها باقی مانده است.

این مناره سال‌های طولانی است که در مقابل سوانح مختلف طبیعی مانند سیل و زلزله و سوانح انسانی مقاومت کرده و از چند سال گذشته به طور محسوسی منحرف شد و بیم آن می‌رفت که بنای برج در آینده فرو بریزد و از این رو در سال 1386 با همکاری کارشناسان ایتالیایی، مقبره و برج شمس تبریزی در شهرستان خوی مرمت شد.