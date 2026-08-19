به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری ۲ سارق پسته کال و کشف ۲۷ کیلوگرم پسته سرقتی از باغ‌های اطراف این شهرستان خبر داد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ رسالت در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تردد مشکوک افرادی در نزدیکی باغ‌ها، موضوع را در دستور کار قرار دادند و در عملیاتی غافلگیرانه، ۲ سارق را حین سرقت دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات ۲۷ کیلوگرم پسته کال که آماده انتقال بود، از متهمان کشف و ضبط شد، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.