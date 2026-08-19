پژمان عقدک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اضطراب شدید به‌طور موقت تمرکز، توجه و بازیابی اطلاعات از حافظه را مختل می کند و به همین دلیل ممکن است دانش‌آموز مطلبی را که قبلاً به‌خوبی مطالعه و یاد گرفته است، در جلسه آزمون به دلیل اضطراب به یاد نیاورد.

وی بیان کرد: همیشه مشکل دانش‌آموزان کمبود مطالعه یا دانش نیست و گاهی همین اضطراب بیش از حد مانع استفاده درست فرد از دانسته‌های قبلی خود می‌شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه مقداری اضطراب پیش از آزمون کنکور طبیعی است، گفت: اضطراب زمانی نیازمند توجه است که از حد قابل کنترل فراتر رود و با ایجاد نگرانی مداوم، تمرکز، یادگیری و توانایی یادآوری مطالب را مختل کند

وی ادامه داد: اضطراب در حد قابل کنترل می‌تواند موجب افزایش هوشیاری، تمرکز و انگیزه شود اما وقتی از این حد فراتر رود به جای کمک به عملکرد، تمرکز، یادگیری و توانایی یادآوری مطالب را کاهش می‌دهد.

عقدک با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری کنکور، اظهار داشت: وقتی فرد با یک موقعیت مهم و سرنوشت‌ساز مواجه می‌شود، بدن و مغز سیستم‌های مرتبط با استرس را فعال می‌کنند تا فرد را برای رویارویی با آن موقعیت آماده‌تر کنند، بنابراین داشتن مقدار کنترل‌شده اضطراب پیش از آزمون به‌طور کامل طبیعی است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که اضطراب از حد قابل کنترل فراتر رود و در این شرایط به جای اینکه به عملکرد فرد کمک کند، ذهن بیشتر درگیر نگرانی می‌شود و تمرکز، یادگیری و توانایی یادآوری مطالب ممکن است کاهش پیدا کند.

وی اعلام کرد: اضطراب بیش از حد می‌تواند هم علائم جسمی و هم علائم روانی داشته باشد، از نظر جسمی ممکن است فرد دچار تپش قلب، تعریق، لرزش دست، دل‌درد، تهوع، خشکی دهان، سردرد، اختلال خواب و حتی احساس خستگی شدید و از نظر روانی نیز نگرانی‌های مداوم، بی‌قراری، تحریک‌پذیری، کاهش تمرکز، احساس ناتوانی و ناامیدی می‌تواند در فرد ایجاد شود.

عقدک ادامه داد: بهتر است دانش‌آموزان به جای مطالعه فشرده و بی‌برنامه، برنامه‌ای منظم داشته باشند و به مرور مطالبی که از قبل مطالعه کرده‌اند، بپردازند؛ این رفتار، واقع‌بینانه و درست است. وی ادامه داد: دانش‌آموزان باید مطالعه بی‌برنامه و فشرده را کنار بگذارند، خواب کافی و فعالیت بدنی سبک و منظم داشته باشند، تغذیه مناسب را رعایت کنند و بین زمان‌های مطالعه استراحت‌های کوتاه در نظر بگیرند تا از این طریق به عملکرد بهتر ذهن خود کمک کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین بر پرهیز از مقایسه خود با دیگران، به‌ویژه در فضای مجازی، تاکید و بیان کرد: بهتر است دانش‌آموزان در روزهای پایانی تا حد امکان فضای مجازی را کنار بگذارند و از مقایسه خود با دیگران دوری کنند.

وی اظهار کرد: مسیر یادگیری، توانایی‌ها و حتی شرایط هر فرد با دیگری متفاوت است، بنابراین مقایسه خود با دیگران نه‌تنها می‌تواند اضطراب را افزایش دهد، بلکه بر عملکرد فرد نیز اثر منفی می‌گذارد و سودی برای او ندارد.

عقدک با بیان اینکه شب قبل از آزمون زمان مناسبی برای یادگیری حجم زیادی از مطالب جدید نیست، تاکید کرد: تلاش برای مطالعه فشرده در آخرین ساعات شب قبل از آزمون، بیشتر از اینکه کمک‌کننده باشد، اضطراب را افزایش و کارایی فرد را کاهش می‌دهد.

وی گفت: دانش‌آموزان شام معمول و سبک خود را مصرف، وسایل مورد نیاز، کارت ورود به جلسه و مدارک را از قبل آماده کنند و خواب کافی داشته باشند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین نسبت به مصرف خودسرانه داروهای آرام‌بخش هشدار داد و گفت: دانش‌آموزان باید از مصرف خودسرانه داروهای آرام‌بخش خودداری کنند و مصرف بیش از حد قهوه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا نیز نداشته باشند، زیرا این موارد می‌تواند علائم جسمی اضطراب مانند تپش قلب و بی‌قراری را افزایش دهد.

عقدک درباره صبح روز کنکور نیز گفت: بهتر است دانش‌آموزان صبحانه معمول خود را مصرف کنند و از امتحان کردن غذای جدید در آن روز پرهیز داشته باشند و کمی زودتر از زمان اعلام‌شده در محل آزمون حاضر شوند تا دچار نگرانی و عجله اضافی نشوند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اگر فرد پیش از آزمون احساس اضطراب کرد، می‌تواند چند بار آرام و آهسته نفس بکشد و بازدم خود را کمی طولانی‌تر از دم انجام دهد. وی تاکید کرد: به جای فکر کردن مداوم به نتیجه، رتبه و اینکه چه نمره‌ای کسب خواهد شد، بهتر است داوطلب فقط روی کاری که در همان لحظه باید انجام دهد، یعنی پاسخ دادن به سؤال، تمرکز کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نقش خانواده‌ها در روزهای منتهی به کنکور را بسیار مهم دانست و گفت: والدین باید فضای خانواده را تا حد امکان آرام نگه دارند و از مقایسه فرزند خود با دیگران به‌طور جدی خودداری کنند.

وی اظهار کرد: جملاتی مانند «اگر قبول نشوی چه می‌شود؟» یا «باید حتماً فلان رتبه را بیاوری» نه‌تنها انگیزه ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند اضطراب فرزند را افزایش دهد.

عقدک تصریح کرد: بهتر است والدین به فرزندان خود اطمینان دهند که ارزش و توانمندی فرد فقط به نتیجه یک آزمون وابسته نیست و مهم‌ترین انتظار خانواده باید تلاش صادقانه فرزند برای آمادگی آزمون باشد.

وی گفت: در روزهای نزدیک به کنکور نیز بهتر است خانواده‌ها از ایجاد تنش، بحث‌های غیرضروری و تغییرات عمده در برنامه‌های روزمره خودداری کنند تا دانش‌آموز احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشد.

عقدک به دانش‌آموزان و خانواده‌ها توصیه کرد و ادامه داد: کنکور یک آزمون مهم است اما تمام زندگی آدم‌ها نیست؛ داشتن مقداری اضطراب طبیعی است و قرار نیست برای موفق شدن به‌طور کامل بدون اضطراب باشیم، زیرا اضطراب در حد کافی می‌تواند به تمرکز و توجه و افزایش کارایی کمک کند.

وی افزود: هدف این است که اضطراب قابل کنترل باشد و مانع عملکرد فرد نشود؛ بنابراین دانش‌آموزان در روزهای پایانی به جای نگرانی درباره نتیجه کنکور، باید روی کاری که از دستشان برمی‌آید مثل مرور منطقی مطالبی که قبلاً مطالعه کرده‌اند، خواب کافی، حفظ آرامش و حضور با آمادگی در جلسه آزمون تمرکز کنند.

عقدک خطاب به خانواده‌ها نیز بیان کرد: حمایت، آرامش و اطمینان بخشی والدین در این روزها بسیار ارزشمندتر از فشار و توقع برای کسب یک رتبه یا نتیجه خاص است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: موفقیت فقط با یک عدد یا یک رتبه تعریف نمی‌شود و تلاش، پشتکار، مهارت و سلامت جسم و روان، سرمایه‌هایی هستند که در تمام مراحل زندگی همراه فرد خواهند بود.