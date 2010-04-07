احیای آرامگاه شمس تبریزی نیازمند جذب اعتبارات ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، غلامحسین عماری بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مزار شمس تبریزی افزود: امیدواریم در سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی اعتبارات مناسبی جهت تحقق این مهم اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تاکنون پنج هزار مترمربع از فضای اطراف آرامگاه شمس تبریزی آزاد سازی شده اما برای تملک منازل اطراف و آزاد سازی فضای بیشتر به اعتبارات ملی نیاز است که توجه دولت را می طلبد.

عماری بازسازی مقبره شمس تبریزی را در راستای تقویت مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه موثر دانست و بیان داشت: با احیای آرامگاه شمس می توان ارتباط بین خوی ایران و قونیه ترکیه را تقویت کرد.

فرماندار خوی، افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق فرهنگی و اقتصادی این منطقه را از جمله نتایج احیای آرامگاه شمس تبریزی ذکر کرد.

وی گفت: سال گذشته همایشی با موضوع معرفی و احیای مزار شمس تبریزی در خوی برگزار شد که نتایج مطلوبی به دنبال داشت.

وی با تاکید بر ضرورت احداث آرامگاهی متناسب با شان شمس تبریزی اظهار کرد: در حال حاضر تنها یک سنگ قبر ساده بر مزار این عارف نامی وجود دارد.

بنا مقبره شمس تبریزی در محله امامزاده سید بهلول در شمال غربی شهرستان خوی در آذربایجان‌ غربی قرار دارد.

این برج روی مزاری منسوب به شمس تبریزی در دوره صفویان ساخته شد که ارتفاعی به بلندی 17 متر و قطر سه متر و 40 سانتیمتر دارد و آرامگاه شمس نیز در فاصله 10 متری از مقبره ساخته ‌شده است.

سطح بیرونی این مناره با شاخ‌هایی از قوچ وحشی که شاه اسماعیل صفوی طی اقامت 40 روزه‌اش در کوه چله خانه خوی شکار کرده بود، تزیین شده ‌است.

طبق اسناد موجود این بنا به دستور شاه اسماعیل صفوی ساخته شده و مناره آن به وسیله شاخ قوچ‌های وحشی تزئین شده است از شاخ قوچ در مناره یاد شده، برای نشان دادن قدرت و مهارت شاه اسماعیل در شکار قوچ در یک روز صورت گرفته ‌است.

مدارک و تصاویر مینیاتوری باقیمانده از مقبره شمس تبریزی در شهرستان خوی نشان می‌دهد این بنا در ابتدا از سه مناره دور قبر شمس تشکیل شده بود که به دلایل طبیعی اکنون تنها یکی از آنها باقی مانده است.