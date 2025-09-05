محمد رضایی، کارشناس گردشگری در خوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها و همکاری مشترک با کشور ترکیه، تعداد گردشگران خوی را بالا می‌برد، اظهار داشت: شمس تبریزی چهره‌ای فراملی است و علاقه‌مندان به ادبیات و عرفان او تنها در ایران نیستند. بسیاری از گردشگران ترکیه، به‌ویژه در مسیر قونیه، می‌توانند خوی را نیز در برنامه سفر خود قرار دهند. برای این کار باید بسته‌های گردشگری مشترک با شهرهای وان و قونیه طراحی شود. اگر مسیر فرهنگی شمس–مولانا شکل بگیرد، خوی می‌تواند در کنار قونیه به مقصد ثابت علاقه‌مندان عرفان تبدیل شود. این امر اشتغال‌زایی مستقیم در حوزه بوم‌گردی، صنایع‌دستی و خدمات محلی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت که لازم است خدمات بازدید و تابلوهای چندزبانه در محوطه مقبره ساماندهی شود. از راهنمایان محلی مسلط به زبان‌های خارجی استفاده و تقویم سالانه رویدادهای یادبود شمس ایجاد شود همچنین می‌توان تورهای ترکیبی «خوی–وان–قونیه» را طراحی و اجرا کرد.

وی گفت: یکی از پیشنهادهای ما ایجاد مسیر زیارتی و فرهنگی از خوی به سمت وان و سپس قونیه است. این مسیر می‌تواند به‌عنوان یک برند گردشگری مشترک میان دو کشور معرفی شود.

رضایی افزود: با توجه به جایگاه جهانی شمس تبریزی و نزدیکی جغرافیایی خوی به مرز ترکیه، آرامگاه شمس می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری منطقه تبدیل شود. تحقق این هدف، نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های فرهنگی و گردشگری ایران و ترکیه و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

وی در ادامه بیان کرد: برای معرفی بهتر مقبره شمس باید تورهای موضوعی با محوریت شعرخوانی و موسیقی عرفانی برگزار شود. چنین تجربه‌هایی گردشگران خارجی را بیشتر جذب می‌کند. همچنین همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشگران ترکیه و ایران می‌تواند در قالب نشست‌های علمی مشترک انجام شود. این اقدام علاوه بر گردشگری فرهنگی، زمینه تبادلات علمی و فرهنگی را نیز فراهم خواهد کرد.