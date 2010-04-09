نساجی مازندران به بالای جدول می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فروزانی صبح جمعه پیش از دیدار امروز تیمش برابر مس سرچشمه کرمان در هفته هجدهم مسابقات فوتبال دسته یک کشور در قائم شهر گفت: جایگاه تیم نساجی در رده هفتم و هشتم نیست و باید وضعیت این تیم در جدول بهتر شود.

وی افزود: از همه هواداران فوتبال می خواهم به ما کمک و حمایت کنند تا به جایگاهی که شایسته نساجی در جدول است، برسیم.

سرمربی تیم نساجی مازندران در خصوص تیم مس سرچشمه نیز گفت: تا حدودی روی این تیم شناخت داریم و بازی های این تیم را در چند بازی گذشته زیر نظر داشتیم.

فروزانی تصریح کرد: تیم مس اکنون در رده بندی جدول، بالاتر از نساجی قرار دارد و شرایط دو تیم در این دیدار متفاوت خواهد بود.

وی تاکید کرد: فکر می کنم تیم مس، روز سختی را برابر نساجی در قائم شهر و هواداران پرشور قائم شهری خواهد داشت.

سرمربی نساجی مازندران با بیان اینکه در 15 روز گذشته از زمان هدایت این تیم بر روی مسائل تاکتیکی بازیکنان کار شده است، گفت: با توجه به اینکه فرصت زیادی نیز نداشتیم، سعی کردیم تغییر سیستم بدهیم وروی سیستم جدید تیم کار بکنیم.

فروزانی خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که در این مدت در کنار کارهای فنی مد نظر ما بود، بچه ها را به لحاظ روحی هم آماده داشته باشیم و فکر می کنم مشکل خاصی برای این دیدار نباشد.

تیم نساجی مازندران در هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور عصر امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرمیزبان مس سرچشمه کرمان است.