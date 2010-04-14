خبر الزام بستن کمربند ایمنی سرنشینان عقب خودرو از سوی پلیس صحت ندارد

سرهنگ سیدهادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبری که در برخی رسانه ها به نقل از وی در مورد جریمه خودروها در صورت نبستن کمربند ایمنی از سوی سرنشینان عقب عنوان شده افزود: این خبر صحت ندارد و این الزام تنها برای خودروسازان است تا آنان را به نصب کمربند ایمنی در صندلی عقب خودرو ترغیب کند.

وی ادامه داد: در قانون تنها برای نبستن کمربند ایمنی از سوی سرنشینان جلو جریمه در نظر گرفته شده و تا کنون دستورالعملی برای الزام بستن کمربند ایمنی در صندلیهای عقب و جریمه افراد در صورت نبستن کمربند به پلیس راهنمایی و رانندگی ابلاغ نشده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: پلیس تا کنون برای سرنشینان عقب خودروها محدودیتی قائل نشده و اینکه دو یا سه نفر در صندلیهای عقب خودرو بنشینند به پلیس ارتباطی ندارد.

هیئت دولت در جلسه روز دوشنبه هفته جاری لایحه الزامی شدن استفاده از کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو و کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت را به تصویب رساند و شرکتهای خودروساز را نیز موظف به نصب کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب خودروها کرد.

روز دوشنبه برخی رسانه ها به نقل از سرهنگ هاشمی از جریمه خودروها در صورت نبستن کمربند ایمنی سرنشینان عقب توسط پلیس خبر داده بودند که متاسفانه وی در گفتگو با رادیو این خبر را ناشی از تخیلات خبرنگار مهر دانسته بود در صورتی که وی در این زمینه گفتگویی با خبرنگار مهر نداشته است که در تماس با سرهنگ هاشمی این نکته به وی یادآوری شد.

