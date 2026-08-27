رئال و بارسلونا حریفان خود در اروپا را شناختند + برنامه مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی مرحله لیگ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ امشب پنجشنبه ۵ شهریور در موناکو برگزار شد و ۳۶ تیم حاضر در این مرحله، حریفان خود را شناختند. این قرعه‌کشی از ساعت ۱۸ به وقت محلی در موناکو انجام شد.

در فرمت جدید لیگ قهرمانان اروپا، ۳۶ تیم در یک جدول واحد قرار می‌گیرند و هر تیم هشت بازی مقابل هشت حریف متفاوت انجام خواهد داد؛ چهار مسابقه در خانه و چهار مسابقه خارج از خانه. هر تیم نیز با دو تیم از هر سید روبه‌رو می‌شود. در پایان مرحله لیگ، هشت تیم نخست مستقیماً راهی مرحله یک‌هشتم نهایی می‌شوند و تیم‌های رده نهم تا بیست‌وچهارم برای صعود به مرحله بعدی باید در پلی‌آف شرکت کنند. تیم‌های رده بیست‌وپنجم تا سی‌وششم نیز از دور رقابت‌ها کنار خواهند رفت.

رئال مادرید؛ تقابل با اینتر و آرسنال

رئال مادرید در مرحله لیگ با قرعه‌ای دشوار مواجه شد و باید در مجموع هشت مسابقه برابر اینتر، آیندهوون، لایپزیگ، لاسک لینز، آرسنال، رم، شاختار دونتسک و آاِک آتن قرار بگیرد.

شاگردان ژوزه مورینیو در بازی‌های خانگی خود میزبان اینتر ایتالیا، آیندهوون هلند، لایپزیگ آلمان و لاسک لینز اتریش خواهند بود.

رئال مادرید در چهار دیدار خارج از خانه نیز باید به ترتیب برابر آرسنال انگلیس، رم ایتالیا، شاختار دونتسک اوکراین و آاِک آتن یونان قرار بگیرد. تقابل با آرسنال یکی از مهم‌ترین دیدارهای رئال در مرحله لیگ خواهد بود.

بارسلونا؛ پاری‌سن‌ژرمن و منچسترسیتی در مسیر کاتالان‌ها

بارسلونا نیز قرعه‌ای دشوار را پیش رو دارد و باید برابر منچسترسیتی، آستون ویلا، فاینورد، کومو، پاری‌سن‌ژرمن، اسپورتینگ، گالاتاسرای و صباح باکو به میدان برود.

تیم بارسلونا در چهار دیدار خانگی خود میزبان منچسترسیتی انگلیس، آستون ویلا انگلیس، فاینورد هلند و کومو ایتالیا خواهد بود.

شاگردان بارسلونا در چهار بازی خارج از خانه نیز باید به ترتیب برابر پاری‌سن‌ژرمن فرانسه، اسپورتینگ پرتغال، گالاتاسرای ترکیه و صباح جمهوری آذربایجان قرار بگیرند. رویارویی بارسلونا با پاری‌سن‌ژرمن و منچسترسیتی از مهم‌ترین دیدارهای این تیم در مرحله لیگ خواهد بود.

زمان آغاز لیگ قهرمانان

مرحله لیگ فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ از ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) آغاز می‌شود و دیدارهای این مرحله در هشت هفته برگزار خواهد شد. هفته نخست از ۸ تا ۱۰ سپتامبر، هفته دوم در روزهای ۱۳ و ۱۴ اکتبر، هفته سوم در روزهای ۲۰ و ۲۱ اکتبر، هفته چهارم در روزهای ۳ و ۴ نوامبر، هفته پنجم در روزهای ۲۴ و ۲۵ نوامبر، هفته ششم در روزهای ۸ و ۹ دسامبر، هفته هفتم در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژانویه ۲۰۲۷ و هفته هشتم در ۲۷ ژانویه برگزار می‌شود.

پس از پایان مرحله لیگ، دیدارهای پلی‌آف مرحله حذفی در فوریه ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد و مرحله یک‌هشتم نهایی نیز از ماه مارس آغاز می‌شود. دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی در ماه آوریل و نیمه‌نهایی در اواخر آوریل و اوایل ماه مه برگزار خواهد شد.

فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز ۵ ژوئن ۲۰۲۷ (۱۵ خرداد ۱۴۰۶) در ورزشگاه متروپولیتانو شهر مادرید برگزار خواهد شد.