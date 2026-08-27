به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مومنی شامگاه پنجشنبه با رسانه ها اظهار کرد: این آتشسوزی از ساعت ۱۳:۴۲ روز پنجشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ در محدوده جاده لاکان رشت آغاز شد و با اعزام پنج خودروی آتشنشانی و نیروهای عملیاتی، عملیات مهار حریق در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به گستردگی و صعبالعبور بودن محل حادثه افزود: عملیات اطفای حریق به دلیل پراکندگی کانونهای آتش و دشواری دسترسی، از سه مسیر انجام شد و آتشنشانان برای مهار و لکهگیری حریق از ۵۷ حلقه لوله نواری ۲۰ متری استفاده کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با بیان اینکه عملیات پس از بیش از پنج ساعت تلاش بیوقفه به پایان رسید، تصریح کرد: حریق بهطور کامل مهار و عملیات لکهگیری نیز انجام شد و برآوردهای اولیه نشان میدهد بیش از پنج هکتار از اراضی بایر در این آتشسوزی آسیب دیده است.
مومنی با قدردانی از تلاشهای آتشنشانان در این عملیات گفت: علت وقوع این آتشسوزی گسترده در دست بررسی است و پس از مشخص شدن نتایج، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
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