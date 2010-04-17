شهید آوینی هنرمندی دیندار و دارای قلم اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، به مناسبت گرامیداشت سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی جمعه شب مراسمی با عنوان روایت شیدایی در سالن اجتماعات شهید رجایی مرکز تربیت معلم قزوین برگزار شد.

در این مراسم که آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری، شفیعی ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از خانواده های شهدا و بسیجیان حضور داشتندعلیرضا کمری گفت: جامعه ما دچار شخصیت زدگی است و به جای تعمق در اندیشه اسنانها به نام افراد بیشتر توجه می کند و لذا انسانها کاملا شناخته نمی شوند.

وی افزود: اگر اندیشه ها را بررسی نکنیم انسانها زود فراموش می شوند و مراسم یادبود نیز کاری احساسی می شود که تاثیرگذار نخواهد بود.

کمری تصریح کرد: شهید آوینی کتابی است که همه صفحاتش باز نشده و ناشناخته مانده و تا آثارش مورد مطالعه و مداقه قرار نگیرد شخصیت واقعی اش برای مردم روشن نمی شود.

این پژوهشگر دفاع مقدس خاطر نشان کرد: شهید آوینی متفکری است که از عقل عبور کرده و به ذکر الهی رسیده است و معنویت و اخلاق در کلامش کاملا مشهود است.

کمری اضافه کرد: وی از صحنه های اندیشه عبور کرده و با رسیدن به عرفان و الهام گرفتن از اندیشه های امام راحل در پهنه ادب اسلامی سرآمد شده است.

وی در خصوص ابعاد مختلف شخصیت این شهید والامقام اظهار داشت:‌ آوینی با حدیث نفس مخالف بود و بر خودی خود پا گذاشته بود و با داشتن سبکی ممتاز در آثر تاثیر گذارش با صدای نجیب و غم گنانه خود،‌ نگارش تاثیر گذار متون ادبی در مستند روایت فتح که در مراکز علمی تعیلم داده نمی شود روایت گونه حرف خود را می زد که برگرفته از آیات قرآنی بود.

وی گفت: باید آثار شهید آوینی دوباره و با تعمق خوانده شود زیرا زبان او فطری است و با هدف صحبت کرده که می تواند بر روی مخاطب اثر کند.

حمید جلالی سردبیر مجلات سوره و راه هم در این مراسم گفت: ‌آوینی با همه وجودش فکر می کرد و فکرش در همه وجودش نمود داشت، درعلوم نظری و عملی فردی جامع و با تمام وجودش مسئولیت پذیر بود و با مردم گرایی، ‌ خلاص و دردمندی که داشت آثار ماندگاری از خود برجای گذاشته که نیازمند مطالعه همه جانبه از سوی همه مردم بویژه جوانان است.

وی اظهار امیدواری کرد که فکر و اندیشه شهید آوینی باید در جامعه رواج پیدا کند تا از افراد جامعه اسنانهایی زنده و پویا بسازد.

جلالی یادآور شد: آثار مکتوب و فیلمهای شهید آوینی در زمره تاریخ ادبیات کشور ماندگار خواهد بود.

در ادامه عبدالرحیم سعیدی راد از شعرای برگزیده جشنواره شعر فجر، ‌اشعاری در وصف شهید آوینی قرائت کرد.

در ادامه این مراسم یادبود سردار سعید قاسمی از سرداران دفاع مقدس خاطراتی از شهید آوینی در مناطق جنگی و اوج ایثار و شجاعت و اخلاص آن شهید والا مقام برای حاضران بازگو کرد.

در ادامه فیلم های مستندی از زندگی و شهادت سید اهل قلم برای حاضران نمایش داده شد.