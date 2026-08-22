انهدام باند سارقان حرفه ای منزل در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت و ۵ نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۶ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: متهم اصلی پرونده با شگرد ورود به منزل بعنوان نصاب کولر و تهیه کپی از کلید درب ورودی و نیز سوء استفاده از اعتماد صاحب منزل اقدام به سرقت می نمود که نهایتا در بازجویی های بعمل آمده به ۸ فقره سرقت از منزل به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال اعتراف که کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.