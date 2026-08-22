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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

انهدام باند سارقان حرفه ای منزل در تبریز

انهدام باند سارقان حرفه ای منزل در تبریز

تبریز- رییس پلیس آگاهی انتظامی استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک نفر سارق حرفه ای منزل، ۵ نفر مالخر، کشف ۸ فقره پرونده به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت و ۵ نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۶ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: متهم اصلی پرونده با شگرد ورود به منزل بعنوان نصاب کولر و تهیه کپی از کلید درب ورودی و نیز سوء استفاده از اعتماد صاحب منزل اقدام به سرقت می نمود که نهایتا در بازجویی های بعمل آمده به ۸ فقره سرقت از منزل به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال اعتراف که کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6924080

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