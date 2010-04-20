حداقل هزینه ساخت مسکن مهر متری 350 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهر در راستای پاسخ به نیازهای روزافزون اقشار ضعیف مهم ترین طرح جهادی خانه سازی دولت در سالهای اخیر محسوب می شود که کارشناسان معتقدند هرچند این پروژه به تنهایی می تواند بخش بزرگی از نیازهای مسکن را در کشور پاسخ دهد اما کافی نیست و دولت باید سیاستهای تشویقی دیگری نیز برای جذب سرمایه گذاران، انبوه سازان، متخصصین مسکن و فعالان این حوزه در نظر بگیرد.

بر اساس این گزارش، تصمیم دولت در حضور موثر و پررنگ تعاون در این بخش، خود باعث ایجاد تحرکات زیادی در اتحادیه های مسکن، تعاونیها و تازه تعاونیهای مسکن مهر (حدود 7 هزار تعاونی) شده است.

چالش مدیریت در مسکن مهر

لزوم تعاونی سازی مسکن مهر، تکیه متقاضیان به تعاونیها،عدم توان تخصصی متقاضیان و هیئت مدیره های مسکن مهر در ساخت و ساز، جلو بودن هزینه ها از تسهیلات، تاخیر در اجرای پروژه ها و افزایش قیمت تمام شده در مقابل ناتوانی متقاضیان در تامین آن را می توان چالش های روز مسکن مهر و تعاونیها دانست.

امیر تبریزی رئیس هیئت مدیره اتحادیه یکی از تعاونیهای مسکن در گفتگو با مهر، ضمن بیان لزوم ورود تعاونیها به پروژه بزرگ مسکن مهر، گفت: شرایط در حال حاضر به نحوی است که انبوه سازان از ارقام بهتری در دریافت وام مسکن استفاده می کنند و روشهای بهتری نیز برای ساخت واحدهای مسکونی دارند.

سرمایه گذاران را جذب مسکن کنید

وی با اعلام اینکه در کنار مسکن مهر نیاز به حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران داریم، اظهار داشت: اگر بتوانیم پروژه مسکن مهر را با سرمایه گذاری در کنار نظارت عالیه دولت پیوند بزنیم، می توان امیدوار بود که در دراز مدت مشکل مسکن کشور حل شود و ما را به اهداف ایران 1404 در بخش مسکن برساند. در هر حال باید به سمتی برویم که آینده روشن اصل 44 قابل حصول باشد.

وی بیان داشت: تعاونیها دلسوزان مجموعه های مسکن مهر هستند و این به آن معنی نیست که سازنده مسکن نیز خواهند بود. در این زمینه هرگونه ورود تعاونیها و اتحادیه ها به ساخت و ساز باید با استفاده از تجربیات کشورهای موفق باشد که در کنار آن نیز لازم است تا شکل تعاونی بر اساس اساسنامه تعاون حفظ شود و ساخت و ساز نیز کاملا بر مبنای رعایت اصول و قانون ساخت و ساز باشد.

مدیریت ساخت و ساز با کیست؟

در حالی بحث مسکن مهر در کشور ادامه دارد که به صورت روشن مشخص نیست که مدیریت تعاونیها، پروژه ها و ساخت و ساز با چه گروهی است و اساسا جریان ساخت و ساز چگونه باید شکل گیرد. کار در حال حاضر به شکلی است که ابتدا پس از مشمول شناخته شدن افراد از سوی وزارت تعاون و معرفی به وزارت مسکن، از سوی تعاونیها تماسی با افراد مبنی بر واریز مبالغی به حساب تعاونی برقرار می شود و دراین مرحله متقاضی با سوالات بسیار زیادی مواجه است.

پاسخی برای سئوالات متقاضی نیست

اینکه افراد نمی دانند حال پس از مشمول شناخته شدن چه اقدامی باید انجام دهند و اینکه هیئت مدیره تعاونی با چه مکانیزمی تعیین شده است، باعث سردرگمی متقاضیان می شود. عدم اطلاع رسانی شفاف، ناشناس بودن افراد عضو تعاونی مسکن، ناتوانی مدیران و هیئت مدیره ها در پیوند زدن اعضای تعاونی با یکدیگر، برگزار نشدن جلسات توجیهی، اعلام اخبار ضدو نقیض از سوی مسئولان تعاونیهای مسکن به متقاضیان و در مواردی در دسترس نبودن هیئت مدیره ها همه علامت سوالهایی است که ذهن متقاضیان را می آزارد.

زمین و وام از ما - پیمانکار ساخت با شما!

تبریزی در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: وجود نداشتن ساختار قوی مدیریتی در تعاونی سازی مسکن، باعث شده تا متقاضیان با سردرگمی مواجه شوند. مسکن مهر امروز مانند بچه ای است که اگر توانست 10 قدم راه برود به معنی این نیست که این بخش دیگر نیازی به حمایت و نظارت ندارد، حال که مسکن مهر روی پای خود ایستاده است، وزارتخانه های مسئول و مجموعه دولت باید آن را تحت پشتیبانی خود قرار دهند و نباید کار را به تنهایی برعهده تعاونیها و اتحادیه ها بگذارند و بگویند زمین و تسهیلات می دهیم، خودتان بروید پیمانکار بگیرد.

سبد رقابتی مسکن سازی

وی با ذکر این مطلب که باید از انبوه ساز نیز استفاده کرد، افزود: باید برای مسکن سبدی مشترک ایجاد شود به نحوی که وزارتخانه های تعاون، مسکن، مردم، انبوه ساز، فناوری نوین و سایر موارد در کنار هم کار کنند، اگر این اتفاق بیفتد بین همه گروهها رقابت به وجود می آید و می توان امیدوار بود طی یک برنامه بلند مدت مشکل مسکن کشور حل شود.

این مقام مسئول در اتحادیه مسکن گفت: دولت موظف است در کنار ارائه زمین مرغوب به تعاونیهای مسکن، حمایتها را تا روز آخر ساخت و ساز ادامه دهد. اگر مسکن مهر بتواند به 80 درصد اهداف خود نیز برسد بخش بزرگی از مشکل مردم حل می شود و در این رهگذر رقابت ایجاد کردن بین بخش های دیگر تعاون و انبوه سازان نیز نباید فراموش شود.

وزیر تعاون و مسکن بارها اعلام کرده اند که واحدهای مسکن مهر را می توان به قیمت تسهیلات تکمیل کرد ولی باید گفت که رعایت کردن استانداردها می طلبد تا هزینه های بیشتری نیز در نظر گرفته شود حال رعایت استانداردها و زیباسازی می تواند قیمت ساخت را در ارقام مختلف متفاوت کند.

دو شرط افزایش تسهیلات مسکن مهر

تبریزی تصریح کرد: استفاده از شیشه های دوجداره و عایق کاری سقف ساختمان دو شرط افزایش تسهیلات مسکن مهر از 14 به 20 میلیون تومان اعلام شده است هرچند که بر اساس آئین نامه ها الزامی در این زمینه وجود ندارد ولی اجرای آئین نامه 2800 که زلزله را تعریف می کند لازم است و در اجرای آن نیز اجبار داریم چرا که ما امروز سرپناه نمی خواهیم بلکه مسکن می خواهیم.

وی تاکید کرد: هیچ کارشناس مسکنی امروز در کشور تایید نمی کند که با وام 14 میلیون تومانی و آورده 8 میلیون تومانی متقاضی می توان یک واحد مسکونی با رعایت تمام استانداردها را ساخت، شما می توانید با این هزینه فقط تا فوندانسیون بروید. ادعای ساخت 30 روزه مسکن نیز فقط در حد کانکس است ولی آن چیزی که مسکن باید به همراه داشته باشد، آرامش است.

صدای پای دلالان

این مقام مسئول در اتحادیه مسکن با هشدار نسبت به ورود دلالان در بازار مسکن مهر، گفت: اگر طرح مسکن مهر با آموزش هیئت مدیره ها و حمایت همه جانبه وزارتخانه های تعاون و مسکن همراه نباشد، این طرح شکست خواهد خورد.

آمار درست مشمولان مسکن مهر چند است؟

یکی از نکاتی که در زمینه مسکن مهر قابل توجه است مربوط به سیر نزول متقاضیان از 4 میلیون به معرفی 1.4 میلیون نفر توسط وزارت تعاون به وزارت مسکن و سخن جدید معاون وزیر مسکن در رابطه با اینکه فقط 900 هزار نفر واجد شرایط نهایی مسکن مهر هستند، است (البته وزیر تعداد تایید شدگان نهایی را 1 میلیون نفر اعلام کرده است) به نحوی که وی تسهیلات پرداخت شده به تعاونیهای مسکن مهر را نیز 2 هزارو 850 میلیارد تومان اعلام کرد. حال بحث هشدار وزیر مسکن به تعاونیها و تعیین زمان برای تعاونیهای غیرفعال در کنار تشکیل گروههای کوچک نیز موارد دیگری است.

منوچهر اشتری از فعالان در عرصه مسکن مهر در گفتگو با مهر در خصوص چالش های امروز مسکن مهر، گفت: باید دید که مسکن مهر چه تعریفی دارد و این نوع مسکن برای چه کسانی است؟ اگر برای اقشار ضعیف است باید مشخصات خاص خود را داشته باشد و بر اساس استانداردها باید برآورد قیمت صورت گیرد و بعد مشخص شود که منابع مالی افراد و تسهیلات باید به چه میزان باشد.

وی بیان داشت: کسانی که بحث مسکن مهر را مطرح می کنند نباید شعار بدهند که با 25 میلیون تومان افراد خانه دار می شوند، اگر واقعیت ساخت واحدها 45 میلیون تومان است اعلام شود. حال این سوال مطرح است که افرادی که به کار آشنا نیستند می توانند خود کار را انجام دهند؟ که پاسخ این است: قطعا نمی توانند.

اشتری پیشنهاد کرد در کنار شناسایی هیئت مدیره های متخصص و توانمند در پروژه های مسکن مهر، از متخصصین خارج از طرح نیز کمک گرفته شود. عدم توان هیئت مدیره تعاونی مسکن در ساخت و ساز باعث می شود یک پروژه تا 10 سال نیز ادامه داشته باشد.

مدیریت؛ حلقه مفقوده مسکن مهر

وی افزود: در وزارت تعاون نیز کارگروهی تشکیل شود تا روشهای انجام موفق کار مسکن مهر را دنبال کنند و با بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه ارائه شود. در هر حال می توان یکی از مهم ترین مشکلاتی که درعدم استقبال از گروههای کوچک چند نفره به وجود آمد را ناتوانی و ناآگاهی متقاضیان مسکن مهر از ساخت و ساز دانست.

حداقل قیمت ساخت مسکن؛ 350 هزار تومان

این مقام تعاونی خاطر نشان کرد: امروز اگر گفته می شود با متری 200 هزار تومان می شود مسکن مهر احداث کرد باید برآوردها و افزایش سالهای دیگر که ساخت و سازها ادامه خواهد داشت نیز محاسبه و در قیمت نهایی بیان شود. افزایش قیمت مصالح، دستمزدها، آهن، فولاد، گچ، سیمان و کلیه مصالح ساختمانی در میزان نهایی ساخت هر متر مربع مسکن تاثیر گذار است.

با توجه به اینکه به صورت منطقی تا 20 درصد در سال افزایش هزینه های ساخت و ساز و دستمزدها را باید در نظر گرفت، در حال حاضر قیمت ساخت هر متر مربع در شهرهای مختلف متفاوت است به نحوی که در حداقل قیمت از 350 هزار تومان شروع و تا 1 میلیون تومان نیز ادامه می یابد، کمتر از 350 هزار تومان با عدم رعایت استانداردها همراه خواهد بود.