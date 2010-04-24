به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشگری ظهر شنبه در آستانه برگزاری دومین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور در جمع خبرنگاران افزود: مهمترین ظرفیت موجود در حوزه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در استان خراسان رضوی وجود معدن منحصر به فرد فیروزه جهان در شهر تخت جلگه نیشابور است که به تازگی به شهر فیروزه تغییر نام داده است.

لشگری وجود آموزشگاه های تراش در بخش دولتی و خصوصی، وجود هنرستان کار و دانش ویژه ی تراش این سنگ ها وجود تنها اتحادیه فعال در زمینه ی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی تحت عنوان اتحادیه فیروزه تراشان در مشهد را از دیگر پتانسیل های استان خراسان رضوی در این حوزه عنوان کرد.

وی دلیل اقبال مردم به مصنوعات خارجی در این حوزه را ارزان تر بودن آن ذکر کرد و گفت: سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی داخل کشور به دلیل مرغوبیت و بالا بودن دستمزد تراش سنگ ها، نسبت به کالاهای مشابه خارجی گران تر است اما دارای ارزش هنری بیشتر و به لحاظ هنری فاخرتر است و کسی که شناخت مناسبی از هنر و صنایع دستی داشته باشد بیشتر رو به فیروزه و سنگ های قیمتی ایرانی می آورد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، فیروزه و عقیق را یکی از مهمترین سوغات این استان دانست و اظهار داشت: یکی از مهمترین مزیت های سنگ های قیمتی به خصوص فیروزه و عقیق، استحباب آن در استفاده نمای است و این موضوع و به خصوص که این کالا از شهر مقدس مشهد تامین می شود باعث شده تا انگشترهای عقیق و فیروزه به عنوان مهمترین سوغات شهر مشهد شناخته شود.

لشگری درباره صادرات سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور گفت: صادرات سنگ ها بیشتر به صورت غیر رسمی است که برای حل این موضوع مسئولین ارزیاب گمرک در نواحی مرزی باید دارای اطلاعات و آگاهی خاصی در این زمینه باشند تا نسبت به صادرات این سنگها و یا ورود آن با آگاهی تصمیم گیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل در امر صادرات سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، حدود 40 نفر از ارزیابان و مسئولین گمرک تحت آموزش گوهر شناسی قرار گرفته اند.

دومین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور از 9 تا 10 اردیبهشت ماه در تالار همایش های نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار می شود.