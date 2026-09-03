به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمیکیا و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری یک اکشن-ماجراجویانه پرکشش است که از روز گذشته چهارشنبه ۱۱ شهریور اکران آن در سینماهای سراسر کشور آغاز شد.
یوسف حاتمیکیا کارگردان فیلم در یادداشتی با اشاره به چالش های تولید این فیلم نوشت:
«شش سال شنیدم: ساخته نمیشود. مجوز نمیدهند. پولش فراهم نیست. رهایش کن. مصلحت نیست. و هر بار این جملهها، من را مصممتر کرد.
و امروز، درست در دقایق نخست ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، با لطف خدا، اون رویای لحظه های تنهایی به حقیقت رسید.
«اسکورت» از دل یک دغدغه متولد شد؛ دغدغه مردمانی که از غم نان، با جان خود قمار میکنند. کسانی که به جاده میزنند و چنان از خانوادههایشان خداحافظی میکنند که گویی به سفری بیبازگشت میروند.
در بینشان زنانی هستند که مثل مردان میرانند؛ نه از سر جسارت، که از سر اجبار. معلم، کشاورز، کارگر لنج؛ آدمهایی که شغلی داشتند و حالا آرزویشان این است که آخرین بار را سالم به مقصد برسانند و دیگر به جاده برنگردند.
«اسکورت» نه در ستایش شوتیگری، که تلاشی برای یادآوری این نکته ساده و تلخ است که آنها علت نیستند، معلولاند. محصول اقتصاد زخمی که انسان را وادار میکند برای مبلغی ناچیز، جان خودش و دیگران را به خطر بیندازد. «اسکورت» دعوتی است به دیدن ریشه ها پیش از قضاوت معلول ها.
ممنون تک تک همکارانم و عزیزانی هستم که اگر نبودند «اسکورت» به ثمر نمی نشست و در یک نوشته جداگانه از آنها خواهم گفت.
در روند ساخت «اسکورت» معجزههایی دیدم که با هیچ نگاه تقلیلگرایانهای نمی شود نادیدهشان گرفت. برای همین، صاحب اصلی «اسکورت» را خداوند میدانم.»
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