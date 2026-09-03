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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۵

قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵+ جدول

قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵+ جدول

رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ انجام شد و در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۲۸۵ هزار تومان و شقه گوسفند یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ انجام شد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار می‌آید. در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۳۰ هزار تومان، راسته گوساله یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، شقه گوسفند یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بین ۲۴۵ تا ۴۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت
گوشت مرغ بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۲۸۵
گوشت بوقلمون بدون بسته‌بندی ۴۵۰
تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۲۴۵-۴۸۵
راسته گوساله بدون استخوان بسته‌بندی در محل داخلی آزاد ۱.۷۹۰.۰۰۰
شقه کامل گوسفندی بسته‌بندی در محل داخلی آزاد ۱.۵۳۰.۰۰۰
دنبه بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۹۹۰
ران شترمرغ بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۲.۲۰۰.۰۰۰
ماهی پرورشی تیلاپیا ۱۸۰
ماهی پرورشی اوزون برون ۹۵۰
شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب ۱۰۰-۱۳۷.۹۰۰
کره ۵۰ گرمی ۶۱-۶۹
خامه ساده ۲۰۰ گرمی ۸۲-۱۲۰
ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۲۸۵
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی ۱۸۷
برنج ایرانی ۳۲۵-۴۴۰
برنج خارجی ۱۳۹-۲۱۵
روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۳۰۹-۵۵۸
روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی ۳۳۵-۵۲۰
چای ایرانی بسته‌بندی ۴۵۰ گرمی ۷۵۰-۹۵۰
چای خارجی ۵۰۰ گرمی

۸۹۱-۱.۲۹۹.۰۰۰
کد مطلب 6932791
فاطمه امیر احمدی

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