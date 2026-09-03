قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ انجام شد.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار میآید. در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۳۰ هزار تومان، راسته گوساله یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، شقه گوسفند یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی بین ۲۴۵ تا ۴۸۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.
قیمت کالاهای اساسی
|کالاهای اساسی
|قیمت
|گوشت مرغ بستهبندی یک کیلوگرمی
|۲۸۵
|گوشت بوقلمون بدون بستهبندی
|۴۵۰
|تخممرغ (شانه ۳۰ عددی)
|۲۴۵-۴۸۵
|راسته گوساله بدون استخوان بستهبندی در محل داخلی آزاد
|۱.۷۹۰.۰۰۰
|شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد
|۱.۵۳۰.۰۰۰
|دنبه بستهبندی یک کیلوگرمی
|۹۹۰
|ران شترمرغ بستهبندی یک کیلوگرمی
|۲.۲۰۰.۰۰۰
|ماهی پرورشی تیلاپیا
|۱۸۰
|ماهی پرورشی اوزون برون
|۹۵۰
|شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب
|۱۰۰-۱۳۷.۹۰۰
|کره ۵۰ گرمی
|۶۱-۶۹
|خامه ساده ۲۰۰ گرمی
|۸۲-۱۲۰
|ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب
|۲۸۵
|پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی
|۱۸۷
|برنج ایرانی
|۳۲۵-۴۴۰
|برنج خارجی
|۱۳۹-۲۱۵
|روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی
|۳۰۹-۵۵۸
|روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی
|۳۳۵-۵۲۰
|چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی
|۷۵۰-۹۵۰
|چای خارجی ۵۰۰ گرمی
|
۸۹۱-۱.۲۹۹.۰۰۰
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