فیلمبرداری «میسوفونیا» تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «میسوفونیا» به نویسندگی و کارگردانی حسن علیزاده و تهیهکنندگی فاطیما موسوی پس از پشت سر گذاشتن مراحل فیلمبرداری در شهر اصفهان، روی میز تدوین قرار گرفت.
«میسوفونیا» دومین تجربه فیلم کوتاه حسن علیزاده در مقام کارگردان محسوب میشود.
در این فیلم هادی مسعودی، آذر بهارلو و برزمهر اخوان طبیب به ایفای نقش پرداختهاند.
«میسوفونیا» درامی روانشناختی است که روایتی تلخ و نفسگیر از خانوادهای را دنبال میکند؛ خانوادهای که در آن سادهترین صداهای روزمره میتواند به جرقهای برای یک انفجار تبدیل شود.
این فیلم کوتاه پس از پایان مراحل فنی و پستولید، برای حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی آماده خواهد شد.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسن علیزاده، تهیهکننده: فاطیما موسوی، مدیر فیلمبرداری: دانیال معتمدزاده، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: پرستو خواجهپور، منشی صحنه: بهاره بشکار، طراح گریم: آرش محمدی، طراح صحنه و لباس: نگین مقصودی ، مدیر صدابرداری: اسماعیل امینی، تدوین و اصلاح رنگ و نور: دانیال معتمدزاده، مدیر تولید: مهدی چلمقانی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: مریم فرخیان، دستیاران کارگردان: حمید کمالی، آریا ابهری، دستیار برنامهریز: فاطمه مهرآسا، دستیار اول فیلمبردار: محمد طالبی چمگردانی، دستیاران فیلمبردار: سید محمدحسین موسوی، پیمان نقیزاده، رضا حمزهزاده،دستیار نور: هستی علیزاده، دستیار صدا: سوگند حامیان، دستیار صحنه: نیما محمدی، جامهدار: فائزه بیدکانی بختیاروند، مجریان گریم: یلدا ربیعی، مهرانه پیرایش، اصلاح رنگ و نور: کارا استودیو، صداگذاری: شیما کیخسروی، جانشین تولید: قاسم حامدنیا، پشتیبانی تولید: سیدهادی هاشمی، دستیاران تولید: امیرحسین چلمقانی، حجتالله اکبری، حسین خدمتگذار، مسئول هماهنگی و اجرا: لاله هاشمی، مدیر تدارکات: امیر مومنی، دستیاران تدارکات: سمیه اللهدادیان، آرش مرادی، سینهموبیل: مهدی یوسفی، حملونقل: محسن درویشی، علیرضا گودرزی، علی راعی، ابراهیم چلمقانی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای: فاطیما موسوی و مجریان طرح: محمد رستمیان، فرزاد صادقی.
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