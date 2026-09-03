ثبت سفارش حبوبات آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سخت شدن شرایط اقتصادی که در نیمه دوم دهه ۹۰ شدت یافت و سال به سال منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد بازار مصرف را به سوی کالاهای ارزان‌تر سوق داد. به عنوان مثال حبوبات جای گوشت را گرفت و حتی در دو سال اخیر مصرف سیب‌زمینی افزایش بسیاری داشته است.

در حال حاضر با واردات، نرخ حبوبات طی یک سال ذشته نوسان کمی داشته و بخش بزرگی از بازار تقاضا گوشت به بازار حبوبات هدایت شده است.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تسهیلگری واردات کالاهای اساسی و ضروری کشاورزی، ثبت سفارش واردات حبوبات شامل انواع عدس، لوبیا، نخود، ماش و... از امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

این سری از ثبت سفارش اقلام مذکور، همانند نوبت قبل بدون اعمال شرط سابقه بازرگان انجام می‌شود.