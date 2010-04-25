به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری مطلق امروز در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هم اکنون 30 درصد از کل نفت و گاز تولیدی دنیا از میادین فراساحل و دریایی تولید می شود، گفت: برای توسعه صنایع فراساحلی نفت و گاز در خلیج فارس سالانه حدود 2 هزار میلیارد دلار توسط کشورهای منطقه خلیج فارس سرمایه گذاری می شود.

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با تاکید بر نیاز سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری برای توسعه صنایع نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: از این میزان بر اساس برآوردهای انجام شده برای توسعه صنایع نفت و گاز در بخش فراساحل نیز تا 5 سال آینده حداقل باید بین 10 تا 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 70 درصد طرحهای نفت و گاز ایران در حوزه فراساحل توسط تاسیسات دریایی انجام می شود، بیان کرد: تاسیسات دریایی با سابقه 16 سال فعالیت تاکنون موفق به انجام 6 میلیارد دلار پروژه در بخش فراساحل شده که تاکنون 4.7 میلیارد دلار پروژه در دست اجرا بوده و 1.4 میلیارد دلار پروژه جدید نیز تکمیل و به کارفرما تحویل شده است.

این مقام مسئول از راه اندازی بزرگترین یارد ساخت سکوهای دریایی در بندر خرمشهر گفت و افزود: این یارد از ظرفیت ساخت یک هزار تن سازه فلزی برخوردار بوده همچنین کارگاهی برای پوشش بتنی لوله های دریایی نفت و گاز ایجاد شده که تاکنون بیش از یک هزار و 400 کیلومتر خط لوله در این کارگاه پوشش بتنی شده است.

طاهری همچنین با اشاره به انجام لوله گذاری دریایی توسط شناور لوله گذار سی مستر در دریای سیاه بیان کرد: کارفرمای این پروژه شرکت المپیاد روسیه بوده که این طرح هم اکنون در حال انجام است.

وی همچنین از ورود جرثقیل لوله گذار قدیر 5 هزار به ناوگان دریایی شرکت تاسیسات دریایی خبر داد و اظهار داشت: تاکنون بالغ بر 2 هزار و 300 کیلومتر لوله گذاری در قالب 16 پروژه، نصب 135 هزار تن سازه دریایی در شرکت تاسیسات دریایی انجام شده است.

طاهری با بیان اینکه هم اکنون 55 تا 60 درصد اجرای طرح های مختلف صنایع فراساحلی نفت و گاز توسط شرکتهای داخلی انجام می شود، اظهار داشت: در شرایط فعلی پیمانکاران داخلی در بخش لوله گذاری دریایی در مرز بومی سازی و در بخش طراحی، ساخت جکت ها و نقشه های دریایی کاملا خودکفا شده اند.

وی با اشاره به انجام عملیات دریایی 5 فاز پارس جنوبی توسط مجموعه تاسیسات دریایی بیان کرد: همچنین هم اکنون با یک شرکت چینی برای ساخت 4 جکت دریایی میدان گازی پارس شمالی به توافق رسیدیم که عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در پایان با اشاره به وجود 32 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام در دریای خزر، تبیین کرد: حدود 45 درصد ذخایر نفت دنیا در این منطقه قرار گرفته و از این رو یکی از اهداف و برنامه های پیش روی تاسیسات دریایی حضور در طراحی فراساحل نفت و گاز دریای خزر است.