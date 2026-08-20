خبرنگاران سربازان جنگ نرم در میدان جهاد تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم حسین محمدشفیعی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین تجلیل از اصحاب رسانه ضمن تسلیت چهلمین روز تشییع رهبر شهید، بیان کرد: اصحاب رسانه رسالتی عظیم و سخت برعهده دارند؛ جامعه خبرنگاری تلاش های فراوان انجام می دهند که شهید صارمی از تلاشگران این عرصه در هفدهم مرداد ماه به شهادت رسید و این روز به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب غرب نزاجا ضمن قدردانی از تلاش های اصحاب رسانه با مجموعه جنوب غرب نزاجا گفت: روابط عمومی قرارگاه وظیفه و رسالت دارد که پل ارتباطی بین ارتش و فرماندهان با اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان و ... باشد.

وی ادامه داد: در وضعیت کنونی، حرفه خبرنگاری و مسئولیتی که خبرنگاران برعهده دارند بخشی از جنگی بوده که دشمن به راه انداخته است.

فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب غرب نزاجا با بیان اینکه در گذشته جنگ سخت و رجز خوانی در میدان نبرد بود، تصریح کرد: در شرایط کنونی با توجه به اینکه امکان انتشار، تحریف، دروغ پردازی و بیان واقعیت ها نسبت به گذشته راحت تر شده و جنگ ترکیبی آغاز شده اصحاب رسانه باید پای کار باشند.

امیر شفیعی با اشاره به راه افتادن جنگ ترکیبی و سخت در کشورها، عنوان کرد: در عرصه جنگ سخت، نیروهای مسلح آماده و در میدان هستند اما جنگی دیگر در رسانه ها به راه می افتد که خبرنگاران، سربازان جنگ نرم هستند لذا اکنون مسئولیت اصحاب رسانه در راستای جهاد تبیین، انتقال و انتشار واقعیت ها است. همچنین دشمن از همه ابزارها استفاده کند تا در جنگ نرم به پیروزی برسد که نهایتا در جنگ سخت پیروز شود لذا باید اهالی رسانه با سلاح خود باید افشاگری انجام دهند تا پیروزی در جنگ نرم حاصل شود و از این پیروزی در جنگ سخت هم استفاده شود.

وی اظهار کرد: پیروزی در جنگ نرم و جنگ سخت اهرمی در میدان دیپلماسی است که آن ها نیز از میدان پیروز بیرون بیایند.

فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب غرب نزاجا گفت: انتظار داریم اهالی رسانه آنچه واقعیت بوده و سبب دلگرمی مردم، آحاد جامعه و مسئولان می شود را با قلم خود به رشته تحریر درآورند؛ ارتش همیشه به دنبال انتشار حقایق بوده است.

امیر شفیعی با بیان اینکه در جنگ ترکیبی که دشمن به راه انداخته خبرنگاران به میدان بیایند، تاکید کرد: اهالی رسانه باید در عرصه ادراک سازی، مقابله با تحریف واقعیت ها، پیروزی در عملیات روانی و جنگ شناختی اثرگذار باشند.

وی با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه همرزمان نیروهای مسلح در میدان جنگ نرم هستند، افزود: نیروهای مسلح دست به ماشه و آماده حمله به قلب دشمن هستند تا تلفات فیزیکی بگیرند و اصحاب رسانه در میدان نبرد باید با قلم و تحلیل های خود پایگاه دشمن و سرباز دشمن در جنگ نرم را به هلاکت برسانند تا اثر جنگ روانی را خنثی سازند چرا که اگر دست در دست هم نباشیم پیروزی کامل حاصل نخواهد شد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب غرب نزاجا گفت: در جنگ های ۱۲ روزه و رمضان ۲۵ شهید از مردم خوزستان در استان و دیگر استان های کشور تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

امیر شفیعی تاکید کرد: گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم چرا که وظیفه ما حفظ تمامیت ارضی ایران اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی است و آمادگی مقابله با دشمن را داریم؛ قطعا در صورت خطای دشمن، پاسخ ما فراتر از خطا خواهد بود.