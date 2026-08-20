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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

«کوچه‌ها» هم‌راستا با «ماه هنر» تماشایی می‌شود

«کوچه‌ها» هم‌راستا با «ماه هنر» تماشایی می‌شود

نمایشگاه گروهی «کوچه‌ها» عصر جمعه ۳۰ مرداد، هم‌راستا با رویداد «ماه هنر تهران» در باگالری افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه گروهی «کوچه‌ها» که جمعه ۳۰ مرداد در جریان رویداد «ماه هنر تهران» در باگالری افتتاح می‌شود، آثاری از مریم سالور، افسانه مدیرامانی و مریم شکرچیان با نگاه به عناصر شهری به نمایش درمی‌آید.

در بخشی از بیانیه‌ این نمایشگاه نوشته شده است: «کوچه، مادر و جریان‌ساز شهر است. کوچه‌ها در مفهوم سنتی با پیچ‌وخم‌های آشنا و دیوارهای خشتی یا آجری، سایه‌بان و پناهگاهی در برابر بادهای کویری بودند و زندگی را در مقیاس زیست انسانی سامان می‌دادند. معاشرت‌های برخاسته از کوچه‌ها، شکل‌گیری اقتصاد محلی، فرهنگ حاصل از کافه یا نهادهای مذهبی و ... همگی به شهر بدل شدند. اکنون حتی تامل بر تغییر نام کوچه‌ها نیز روایتی از روند قصه سیاسی و اجتماعی هر شهر را بیان می‌کند.

درخت، در، پنجره و همسایگی همگی در کوچه جای گرفته‌اند و همین عناصر خاطره‌های شهر را دربردارند. کوچه انعکاس شهر می‌شود و از این روی ادبیات ایرانی از جمله اشعار شعرایی مانند احمد شاملو، فروغ فرخزاد و ... یا ترانه‌های ماندگار از هنرمندان در حوزه‌ موسیقی همچون شهریار قنبری بارها و بسیار با کوچه در هم تنیده شده است.»

علاقه‌مندان به بازدید از آثار نمایشگاه «کوچه ها» می‌توانند هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در باگالری حضور پیدا کنند.

کد مطلب 6922200
آزاده فضلی

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