به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه گروهی «کوچه‌ها» که جمعه ۳۰ مرداد در جریان رویداد «ماه هنر تهران» در باگالری افتتاح می‌شود، آثاری از مریم سالور، افسانه مدیرامانی و مریم شکرچیان با نگاه به عناصر شهری به نمایش درمی‌آید.

در بخشی از بیانیه‌ این نمایشگاه نوشته شده است: «کوچه، مادر و جریان‌ساز شهر است. کوچه‌ها در مفهوم سنتی با پیچ‌وخم‌های آشنا و دیوارهای خشتی یا آجری، سایه‌بان و پناهگاهی در برابر بادهای کویری بودند و زندگی را در مقیاس زیست انسانی سامان می‌دادند. معاشرت‌های برخاسته از کوچه‌ها، شکل‌گیری اقتصاد محلی، فرهنگ حاصل از کافه یا نهادهای مذهبی و ... همگی به شهر بدل شدند. اکنون حتی تامل بر تغییر نام کوچه‌ها نیز روایتی از روند قصه سیاسی و اجتماعی هر شهر را بیان می‌کند.

درخت، در، پنجره و همسایگی همگی در کوچه جای گرفته‌اند و همین عناصر خاطره‌های شهر را دربردارند. کوچه انعکاس شهر می‌شود و از این روی ادبیات ایرانی از جمله اشعار شعرایی مانند احمد شاملو، فروغ فرخزاد و ... یا ترانه‌های ماندگار از هنرمندان در حوزه‌ موسیقی همچون شهریار قنبری بارها و بسیار با کوچه در هم تنیده شده است.»

علاقه‌مندان به بازدید از آثار نمایشگاه «کوچه ها» می‌توانند هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در باگالری حضور پیدا کنند.