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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

کره جنوبی: کره شمالی ۱۰ موشک بالستیک شلیک کرد

کره جنوبی: کره شمالی ۱۰ موشک بالستیک شلیک کرد

مقام‌های نظامی کره جنوبی از شلیک ۱۰ موشک بالستیک میان‌برد از سوی کره شمالی به سمت دریای شرقی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری «یونهاب» به نقل از مقام های نظامی کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی حدود ۱۰ موشک بالستیک میان‌برد به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.

این آزمایش موشکی از سوی پیونگ یانگ که سومین مورد طی دو هفته گذشته است، در حالی انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ابراز تمایل کرده و مدعی شد که اواخر امسال این دیدار انجام خواهد شد.

رئیس جمهور کره جنوبی هم چند روز گذشته از مقام های پیونگ یانگ خواست رو در رو مذاکره کرده و به دوران جنگ که از هفت دهه قبل تاکنون تمام نشده پایان دهند.

رئیس جمهور کره جنوبی تأکید کرد که این مذاکرات می تواند شامل بررسی راه های مؤثر برای توقف پیشروی های کره شمالی در زمینه توان هسته ای باشد.

کره شمالی پیشتر رزمایش‌های بزرگ نظامی آمریکا و کره جنوبی را که قرار است از هفته آینده آغاز شود، محکوم کرده و آن را اقدامی تحریک‌آمیز خواند که موجب افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره می‌شود.

کد مطلب 6922264

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