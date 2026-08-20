به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز تجاری جدید بازارچه بندرترکمن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از نیروهای مسلح برای تأمین امنیت کشور اظهار کرد: اگر امروز در امنیت و آرامش مشغول اجرای طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های اقتصادی هستیم، به برکت مجاهدت نیروهای مسلح و تلاش آنان برای حفظ امنیت کشور است.

وی با اشاره به سابقه چندین ساله بلاتکلیفی بازارچه بندرترکمن افزود: تعیین تکلیف این بازارچه یکی از برکات حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در استان گلستان و دستور ایشان برای گره‌گشایی از مشکلات اساسی استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: در سفرهای رئیس قوه قضاییه به استان، مسائل و مشکلاتی که سال‌ها در گلستان باقی مانده بود، از جمله بازارچه بندرترکمن، جزیره آشوراده، پتروشیمی گلستان و برخی دیگر از طرح‌های مهم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع آنها اقدامات جدی انجام شد.

آسیابی با اشاره به پیچیدگی قرارداد پیشین بازارچه بندرترکمن گفت: قراردادی برای این بازارچه به مدت ۴۵ سال و با اجاره‌ای بسیار ناچیز منعقد شده بود که از نظر شرایط قراردادی، مشکلات جدی داشت؛ اما هدف ما این بود که بدون گرفتار شدن در فرآیندهای طولانی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تدابیر قضایی، این مشکل را حل کنیم.

وی تأکید کرد: در این موضوع حکم قضایی برای ابطال قرارداد صادر نشد، بلکه با استفاده از ظرفیت مدیریت قضایی و تدابیر اتخاذشده، مشکل موجود برطرف و زمینه برای بازگشت این ظرفیت اقتصادی به چرخه فعالیت شهری فراهم شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تحویل بازارچه به شهرداری و آغاز عملیات اجرایی آن اظهار کرد: پس از این اقدام، عملیات اجرایی بازارچه آغاز شد و در مدت کوتاهی شاهد بهره‌برداری از این مجموعه هستیم که نمونه‌ای موفق از نتیجه پیگیری، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است.

آسیابی با بیان اینکه بهره‌برداری از این پروژه درآمد پایدار قابل توجهی برای شهرداری بندرترکمن ایجاد می‌کند، گفت: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد سهم شهرداری از اجاره‌های این پروژه سالانه حدود ۷۵ میلیارد تومان خواهد بود که این رقم علاوه بر درآمدهای حاصل از پارکینگ، ورودی و سایر ظرفیت‌های مجموعه است.

وی افزود: با احتساب مجموع این درآمدها، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد درآمد پایدار در مدیریت شهری بندرترکمن فراهم شده است؛ موضوعی که می‌تواند توان شهرداری را برای اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و توسعه زیرساخت‌های شهری افزایش دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش بندرترکمن در گردشگری استان بیان کرد: بندرترکمن یکی از محورهای مهم گردشگری گلستان است و رونق اقتصادی این شهر می‌تواند به شکوفایی شهرستان و در نهایت توسعه ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان کمک کند.

آسیابی سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده قابل توجهی برای منطقه ایجاد کرده و زمینه اشتغال بیش از هزار نفر از شهروندان بندرترکمن را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت قضایی از طرح‌های اقتصادی تنها به بندرترکمن محدود نیست و در سراسر استان، هرجا مشکلی در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد، دستگاه قضایی تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی، موانع را برطرف کند.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی صرفاً ارجاع مشکلات به فرآیندهای طولانی قضایی نیست، اظهار کرد: می‌توانستیم در بسیاری از موارد بگوییم افراد دادخواست حقوقی مطرح کنند و مسیر قضایی را طی کنند، اما رویکرد ما این بوده است که با مسئولیت‌پذیری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای حل مشکلات و گره‌گشایی از مسیر توسعه اقتصادی استان اقدام کنیم.

آسیابی این اقدامات را در راستای عدالت‌محوری دستگاه قضایی دانست و گفت: در اجرای این رویکرد، تلاش شده است میان مناطق مختلف استان تفاوتی وجود نداشته باشد و حمایت از مناطق کم‌برخوردار نیز در کنار مناطق برخوردار مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از تلاش مسئولان محلی، شهردار، اعضای شورای شهر، مدیران قضایی استان و شهرستان و سرمایه‌گذار پروژه برای به سرانجام رسیدن این طرح قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان در پایان با اشاره به پایان دوره خدمت خود در استان، از همراهی مردم و مسئولان طی حدود پنج سال گذشته قدردانی و برای مدیریت جدید دستگاه قضایی استان آرزوی موفقیت کرد.