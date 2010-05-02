منوچهر صهبایی از ارکسترسمفونیک تهران کناره گرفت

رهبر ارکسترسمفونیک تهران با اعلام این خبر درخصوص چرایی این تصمیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : من از آبان ماه سال 1386 تا کنون به عنوان رهبر ثابت و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران تمام کنسرت های این ارکستر را رهبری کردم اما با توجه به مشکلات موجود و عدم مدیریت درست در عرصه هنر موسیقی تصمیم گرفتم دیگر به عنوان رهبر فعالیت نکنم و از رهبران مهمان دعوت کنیم تا با ارکستر همکاری کنند؛ از همین رو قرار است از تاریخ 5 خرداد به مدت 2 شب شهرداد روحانی به عنوان رهبر مهمان ارکستر را رهبری کند.

وی در ادامه افزود : با این تصمیم وقت آزاد بیشتری خواهم داشت که با توجه به مدارک تحصیلی و دو پایان نامه دکترایی که در زمینه موسیقی و همچنین تسلط کامل به پنج زبان اروپایی دارم ، می خواهم با سازمان های بین المللی همکاری هایی داشته باشم .

رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران در ادامه صحبت های خود به چگونگی فعالیت این ارکستر پس از مدیریت خود اشاره کرد و گفت : در جلسه ای که هفته گذشته داشتیم قرار شد ارکستر سمفونیک در سال جاری با حضور رهبر ارکستر اداره شود و اگر وقت داشته باشم خود من هم ارکستر را به صورت مهمان رهبری می کنم.

صهبایی در پاسخ به این سئوال که آیا رسما استعفای خود را اعلام کرده است گفت : استعفا ندادم چراکه تعهد من به ارکستر سمفونیک یک تعهد قلبی است و دلم می خواهد ارکستر در بهترین شرایط کنسرت دهد و این تصمیم هم آزمایشی است البته فکر می کنم نتیجه آن منفی خواهد بود چراکه تجربه 28 سال ارکسترداری من نشان داده که هیچ ارکستری موفق نخواهد شد مگر اینکه رهبر ثابت داشته باشد و متاسفانه ارکسترسمفونیک تهران ارکستر ضعیفی است و ادامه این روند باعث از هم پاشیدگی آن خواهد شد.