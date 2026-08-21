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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی در هرمزگان تقویت می‌شود

ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی در هرمزگان تقویت می‌شود

بندرعباس - رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در هرمزگان گفت: ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی در هرمزگان تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی فلاح زاده، رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در دیدار با آیت‌الله محسن ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، درباره وضعیت دانشگاه، ظرفیت‌های علمی و آموزشی و راهکارهای تقویت فعالیت‌های این دانشگاه در استان هرمزگان گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه در استان هرمزگان، بر ضرورت رسیدگی به مسائل و نیازهای موجود و فراهم‌کردن زمینه برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت گفتمان وحدت و تقریب مذاهب اسلامی ایفا کند، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت علما، اندیشمندان، اساتید و نخبگان استان می‌تواند به ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی دانشگاه در هرمزگان کمک کند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی همچنین مسائل مرتبط با فعالیت دانشگاه در استان، ظرفیت‌های آموزشی و علمی و برخی نیازهای موجود را مطرح کرد و خواستار حمایت و همراهی مسئولان و شخصیت‌های علمی و دینی هرمزگان برای رفع موانع و توسعه فعالیت‌های دانشگاه شد.

آیت‌الله محسن ابراهیمی نیز با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل علمی و فرهنگی استان، دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی را از ظرفیت‌های مهم در مسیر تقویت وحدت اسلامی و گسترش تعامل میان پیروان مذاهب دانست و بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های علمی و آموزشی آن در هرمزگان تأکید کرد.

کد مطلب 6922865

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