به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی فلاح زاده، رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی در دیدار با آیتالله محسن ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، درباره وضعیت دانشگاه، ظرفیتهای علمی و آموزشی و راهکارهای تقویت فعالیتهای این دانشگاه در استان هرمزگان گفتوگو کرد.
در این دیدار، رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای علمی و آموزشی دانشگاه در استان هرمزگان، بر ضرورت رسیدگی به مسائل و نیازهای موجود و فراهمکردن زمینه برای بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای علمی و فرهنگی استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی میتواند نقش مؤثری در تقویت گفتمان وحدت و تقریب مذاهب اسلامی ایفا کند، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت علما، اندیشمندان، اساتید و نخبگان استان میتواند به ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی دانشگاه در هرمزگان کمک کند.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی همچنین مسائل مرتبط با فعالیت دانشگاه در استان، ظرفیتهای آموزشی و علمی و برخی نیازهای موجود را مطرح کرد و خواستار حمایت و همراهی مسئولان و شخصیتهای علمی و دینی هرمزگان برای رفع موانع و توسعه فعالیتهای دانشگاه شد.
آیتالله محسن ابراهیمی نیز با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل علمی و فرهنگی استان، دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی را از ظرفیتهای مهم در مسیر تقویت وحدت اسلامی و گسترش تعامل میان پیروان مذاهب دانست و بر ضرورت حمایت از فعالیتهای علمی و آموزشی آن در هرمزگان تأکید کرد.
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