  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

الزیدی: بسته شدن تنگه هرمز چالش بزرگی محسوب می‌شود

الزیدی: بسته شدن تنگه هرمز چالش بزرگی محسوب می‌شود

نخست وزیر عراق در سخنانی اعلام کرد: بسته شدن تنگه هرمز چالشی بزرگ محسوب می‌ شود؛ گزینه‌های جایگزین برای صادرات نفت عراق، موقتی و محدود هستند و حجم کنونی صادرات ما حدود ۱۰ درصد سطح معمول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، علی الزیدی نخست وزیر عراق تاکید کرد: هیچ قصدی برای رویارویی نظامی با گروه‌های مسلح وجود ندارد و گفتگوهای سازنده‌ ای در خصوص تجمیع سلاح‌ ها تحت کنترل دولت در جریان است.

نخست وزیر عراق در این خصوص ادامه داد: برخی از گروه‌ ها سلاح‌ های خود را تحویل داده، وابستگی‌ های مستقل خود را قطع کرده و به نیروهای حشد الشعبی (بسیج مردمی) پیوسته‌اند؛ در حالی که رایزنی با سایر گروه‌ ها همچنان ادامه دارد. تمام جریان‌ های سیاسی بر سر پیشبرد روند تجمیع سلاح‌ ها اتفاق نظر دارند و کار روی سازوکارهای تحویل آن‌ها در حال انجام است.

علی الزیدی سپس در ادامه افزود: در مبارزه با فساد هیچ‌ عقب‌ نشینی صورت نخواهد گرفت و دولت از حمایت گسترده نیروهای سیاسی برخوردار است. ما با شرایط دشوار منطقه‌ ای روبرو هستیم و بسته شدن تنگه هرمز چالشی بزرگ محسوب می‌ شود. گزینه‌های جایگزین برای صادرات نفت عراق، موقتی و محدود هستند و حجم کنونی صادرات ما حدود ۱۰ درصد سطح معمول است. عراق از منطقه‌ درگیر مناقشه به پلی برای تفاهم تبدیل شده است و ما عرصه‌ای برای تسویه‌ حساب‌ ها نخواهیم بود.

وی ادعا کرد: وجود سلاح خارج از کنترل دولت، فضایی را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری را دور کرده و این موضوع غیرقابل‌قبول است!

گفتنی است که تنگه هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونی به ایران امن بود و تردد از آن به سهولت و به صورت ایمنی انجام می شد.

کد مطلب 6922861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 0
      پاسخ
      شرایط جنگی است و آمریکا صلح را نمی‌پذیرد، بهتر است با آن‌ها صحبت کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها