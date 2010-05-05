استقرار 50 هزار نیروی ویژه کره شمالی در مرزهای کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس خبری یونهاپ امروز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که کره شمالی اخیرا حدود 50 هزار نیروی ویژه را در مرزهای خود با کره جنوبی مستقر کرده است.

آژانس خبری یونهاپ کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی طی سالهای اخیر شمار نیروهای ویژه خود را به 180 هزار نفر افزایش داده است.

مقامات وزارت دفاع کره جنوبی در همین حال اعلام کردند که در صورت آغاز جنگی جدید در شبه جزیره کره نظامیان کره شمالی در داخل کره جنوبی نفوذ پیدا می کنند.

در همین حال "کیم جونگ ایل" رهبر کره شمالی در مراسم بازدید از تمرین‌های نظامی ارتش بر آمادگی سیاسی و نظامی نیروهای مسلح کشورش برای رویارویی با دشمنان در هر زمانی تاکید کرده است.

در سال 2005 کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح های هسته ای خود اعلام کرد و آمریکا نیز متعهد شد تا پیونگ یانگ را تحت تصرف خود در نیاورد و به آن تجاوز نکند، اما در آوریل گذشته کره شمالی تصمیم به غنی سازی اورانیوم گرفت و با این عمل تحریمهای مالی علیه پیونگ یانگ افزایش یافت.