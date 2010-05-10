"مسلمانان در قرن بیست و یکم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات راتلج، کتاب مسلمانان در قرن بیست و یکم به بررسی تعامل میان اکثریت بومی و اقلیت مسلمان در کشورهای مختلف اروپایی می پردازد و مسیرهای مختلف ادغام مهاجران و مسلمانان بومی را مورد تأکید قرار داده است.

این کتاب که با نگاهی نهادینه شدن اسلام در اروپا و بحث ماهیت اسلام هراسی به عنوان یک پدیده اسلامی نشان می دهد که چگونه پارامترهای سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و سازمانی چارچوب ادغام مسلمانان در اروپا را فراهم می کند. فرانسه، بریتانیا، آلمان، هلند و سوئیس به عنوان نمونه های مطالعاتی میان میزبانان قدیمی مسلمانان انتخاب شده اند و ایتالیا، اسپانیا و یونان نیز برای تأکید بر مسائل در حال ظهور و سیاستهای پذیرفته شده در کشورهای اروپای جنوبی به منظور همساز کردن نیازهای مسلمانان مورد اشاره قرار گرفته اند.

مسلمانان در قرن بیستم مسئله تنوع درونی اقلیتها و اکثریتهای جامعه را نشان داده و به تحلیل پاسخهای سیاسی و سازمانی به حضور مسلمانان در اروپا پرداخته است.

نویسنده این کتاب استادیار دانشگاه دموکریت در یونان و محقق ارشد یک مؤسسه تحقیقاتی در آتن، استاد کالج اروپا در برگز است که محور تحقیقات وی مسئله مهاجرت، ملیت گرایی و ادغام در جامعه اروپا است که کتابهای بسیاری در این زمینه منتشر کرده است.