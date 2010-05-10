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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

"مسلمانان در قرن بیست و یکم" منتشر شد

کتاب "مسلمانان در قرن بیست و یکم: چشم اندازهای ساختاری و فرهنگی" با تألیف آنا ترایاندافیلودو از سوی انتشارات دانشگاه راتلج در 240 صفحه به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات راتلج، کتاب مسلمانان در قرن بیست و یکم به بررسی تعامل میان اکثریت بومی و اقلیت مسلمان در کشورهای مختلف اروپایی می پردازد و مسیرهای مختلف ادغام مهاجران و مسلمانان بومی را مورد تأکید قرار داده است.

این کتاب که با نگاهی نهادینه شدن اسلام در اروپا و بحث ماهیت اسلام هراسی به عنوان یک پدیده اسلامی نشان می دهد که چگونه پارامترهای سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و سازمانی چارچوب ادغام مسلمانان در اروپا را فراهم می کند. فرانسه، بریتانیا، آلمان، هلند و سوئیس به عنوان نمونه های مطالعاتی میان میزبانان قدیمی مسلمانان انتخاب شده اند و ایتالیا، اسپانیا و یونان نیز برای تأکید بر مسائل در حال ظهور و سیاستهای پذیرفته شده در کشورهای اروپای جنوبی به منظور همساز کردن نیازهای مسلمانان مورد اشاره قرار گرفته اند.

مسلمانان در قرن بیستم مسئله تنوع درونی اقلیتها و اکثریتهای جامعه را نشان داده و به تحلیل پاسخهای سیاسی و سازمانی به حضور مسلمانان در اروپا پرداخته است.

نویسنده این کتاب استادیار دانشگاه دموکریت در یونان و محقق ارشد یک مؤسسه تحقیقاتی در آتن، استاد کالج اروپا در برگز است که محور تحقیقات وی مسئله مهاجرت، ملیت گرایی و ادغام در جامعه اروپا است که کتابهای بسیاری در این زمینه منتشر کرده است.

کد مطلب 1080149

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