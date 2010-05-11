بزرگداشت دنیرو در جشنواره تائورمینا

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در جریان پنجاه و ششمین دوره جشنواره تائورمینا جایزه ویژه آرته جشنواره برای قدردانی از یک عمر فعالیت سینمایی به دنیرو اهدا می شود.



دنیروی 67 ساله که تا کنون یک جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای نقش آفرینی در فیلم " گاو خشمگین" و یک جایزه اسکار بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در فیلم " پدر خوانده 2" دریافت کرده ، در خلال برگزاری جشنواره کارگاهی آموزشی با موضوع بازیگری را نیز برگزار می کند.



جشنواره تائورمینا از 12 تا 18 ژوئن ( 22 تا 28 خرداد)در جزیره سیسیل ایتالیا برگزار می شود.همچنین جایزه ویژه گفتگوی میان فرهنگ‌های جشنواره تائورمینا به امیر کاستاریکا فیلمساز نامدار بوسنیایی و برنده دونخل طلایی جشنواره کن سال1985 برای فیلم " بابا به سفر معاملات رفته "و 1995 برای فیلم" زیر زمین" اهدا می‌شود.



جشنواره تائورمینا به مدیریت دبورا یانگ منتقد مشهور آمریکایی و از ستایش‌کنندگان موج‌نوی سینمای ایران برگزار می‌شود.