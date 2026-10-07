به گزارش خبرنگار مهر، «جشنواره ملی ورزش‌های هوایی» با محوریت رشته پاراموتورینگ همزمان با همایش ملی کویرنوردی، با حضور ورزشکاران هوایی، علاقه‌مندان و فعالان ورزش‌های هوایی کشور بشرویه برگزار خواهد شد.

پرواز ورزشکاران هوایی در این رویداد با وسیله پروازی پاراموتور انجام خواهد شد و برای نخستین بار، دوره داوری درجه سه پاراموتورینگ نیز از سوی فدراسیون انجمن‌های ورزشی و انجمن ورزش‌های هوایی برگزار می‌شود.

این رویداد ورزشی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ورزش‌های هوایی برگزار می‌شود و از ۲۹ مهرماه تا یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵، رویداد کویرنوردی و گردشگری ورزشی نیز در کویر بشرویه شهرستان بشرویه، به میزبانی هیئت انجمن‌های ورزشی و کمیته ورزش‌های هوایی استان خراسان جنوبی و با همکاری فدراسیون انجمن‌های ورزشی و انجمن ورزش‌های هوایی برگزار خواهد شد.