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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۰

بشرویه میزبان جشنواره ملی ورزش‌های هوایی در رشته پاراموتورینگ

بشرویه میزبان جشنواره ملی ورزش‌های هوایی در رشته پاراموتورینگ

بیرجند- «جشنواره ملی ورزش‌های هوایی» با محوریت رشته پاراموتورینگ همزمان با همایش ملی کویرنوردی، با حضور ورزشکاران هوایی، علاقه‌مندان و فعالان ورزش‌های هوایی در کشور بشرویه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «جشنواره ملی ورزش‌های هوایی» با محوریت رشته پاراموتورینگ همزمان با همایش ملی کویرنوردی، با حضور ورزشکاران هوایی، علاقه‌مندان و فعالان ورزش‌های هوایی کشور بشرویه برگزار خواهد شد.

پرواز ورزشکاران هوایی در این رویداد با وسیله پروازی پاراموتور انجام خواهد شد و برای نخستین بار، دوره داوری درجه سه پاراموتورینگ نیز از سوی فدراسیون انجمن‌های ورزشی و انجمن ورزش‌های هوایی برگزار می‌شود.

این رویداد ورزشی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ورزش‌های هوایی برگزار می‌شود و از ۲۹ مهرماه تا یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵، رویداد کویرنوردی و گردشگری ورزشی نیز در کویر بشرویه شهرستان بشرویه، به میزبانی هیئت انجمن‌های ورزشی و کمیته ورزش‌های هوایی استان خراسان جنوبی و با همکاری فدراسیون انجمن‌های ورزشی و انجمن ورزش‌های هوایی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6970328

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