علمای اسلام پرچمدار و حامیان دین هستند

آیت الله مرتضی مقتدایی در کنگره بزرگداشت یکصدمین سال تولد آیت الله عبدالاعلی موسوی سبزواری که در پژوهشگاه قرآنی علامه طباطبایی (ره) و با حضور مراجع عظام، علما و اساتید برجسته حوزه علمیه قم و نجف و رئیس مجلس برگزار شد، جایگاه علمای اسلام را در پاسداری از دین مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: علمای اسلامی پرچمدار و حامیان دین هستند که پیوسته در تحکیم اعتقادات و رفع شبهات از مردم تلاش می کنند.

آیت الله مقتدایی با بیان اینکه در رابطه با علمای شیعه رویات بسیاری بیان شده است، به بیان روایتی از پیامبر اکرم(ص) پرداخت و گفت: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که می فرمایند: قلمی که علما به دست می گیرند با فکر خود مطالبی را به رشته تحریر در می آورند و باعث هدایت امت اسلامی می شوند از خون شهدا با فضیلت تر است چرا که آنان با این قلم مبلغین و مجاهدینی برای دین تربیت می کنند.

مدیر حوزه علمیه قم ا استناد به روایات، علما را مرزبانان دین معرفی کرد و گفت: علما مرزبانان دین هستند که باعث دفع هجمه های اعتقادی می شوند، مرحوم آیت الله عبدالاعلی سبزواری مصداق بارز و روشن این روایات است.

وی در بیان مقام آیت الله سبزواری بیان داشت: آیت الله عبدالاعلی موسوی سبزواری فردی بود که برای خدا تحصیل کرد، برای خدا قدم برداشت و سعی کرد در طول تحصیل خود یک عمل کننده واقعی باشد و در امر علم آموزی خود از محضر علمای تراز اول از لحاظ علمی و عملی درس گرفت، تا جایی که روحیه آنان در او نقش بست و نهادینه شد.

مدیر حوزه های علمی سراسر کشور بر لزوم بهره گیری و الگو پذیری از علمای برجسته تاکید کرد و افزود: برگزاری چنین کنگره هایی به منظور تجلیل از مقام علم و عالم و به خصوص تشویق و ترغیب طلاب در حوزه های علمیه بسیار حائز اهمیت و مفید است تا طلاب ، روش و مسیر این عالمان را فرا گرفته و از آنان الگوی برداری کنند.