نظام تعلیم و تربیت ما کپی برداری از غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیم پور ازغدی شامگاه پنجشنبه در چهارمین همایش همکاری آموزش و پرورش و حوزه های علمیه که در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد نظام تعلیم و تربیت کشورمان از "الف" تا "ی" را کپی برداری از غرب دانست و علت این مسئله را نداشتن راهکار عملی برای ترتبیت انسان مورد نظر اسلام برشمرد و گفت: حلقه مفقوده ای بین مباحث عمیقی که در حوزه انجام می شود و نیازهای عینی موجود در جامعه وجود دارد.

وی ادامه داد: دریایی از آیات و روایات در باب تعلیم و تربیت وجود دارد که تنها در منابر گفته می شود و سخنان حکما نیز فقط در دانشگاهها و سمینارها ارائه می شود.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه ما از نظر قدما یک گام جلوتر نمی رویم و تنها اندیشه های آنها را شرح می کنیم خاطرنشان کرد: حوزه باید پاسخگوی نیازها و سئوالات واقعی نظام آموزش و پرورش باشد.

وی افزود: حوزه سقف تعلیم و هدف تربیت را مشخص می کند اما پله اول و آغازین را معرفی نمی کند. بیرون از حوزه معلمان و دانش آموزان راه خود را می روند.

رحیم پور ازغدی افزود: 12 سال یک نسل در اخیتار نظام دینی است و متد این نظام هیچ ارتباط نهادینه و مستمری با دین ندارد.

وی اظهار داشت: البته به طور پراکنده معلمین و مسئولین مذهبی هستند و کارهایی نیز انجام می دهند اما انسجام لازم وجود ندارد.

رحیم پور ازغدی گفت: غرب با یک انسان شناسی مبتذل برای همه چیز الگوی اجرایی ارائه می دهد اما مسلمانها با این مبانی متعالی نمی توانند روش اجرایی برای مسائل مختلف داشته باشند.

وی با بیان اینکه حوزه حرفهای بزرگی می زند اما راه رسیدن به آنها را مشخص نمی کند تصریح کرد: این وضعیت در حالی است که روایات ما در جزئی مسائل وارد زندگی شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هدف از برگزاری چنین همایش هایی ارائه راهکارهای عملی است که آموزش و پرورش بتواند از آنها استفاده کند.

نظام تعلیم و تربیت هدف مشخصی ندارد

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت هدف مشخصی ندارد گفت: به این دلیل هر روز تغییرات عملی در نظام ایجاد می کنیم که دلیل آن مشخص نیست و باز بدون دلیل آن تغییر قبلی را حذف می کنیم.

وی خطاب حوزه علمیه گفت: اگر برای مسائل کاربردی و اجرایی برنامه ای ندارید و به نام دین، رسانه و تمام دستگاهها را در اختیار گرفته اید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: به جز ظواهر و قشر دینی چه چیزی از دین در جامعه وجود دارد؟

وی با اشاره به اینکه علمای ما دقیقترین حرفها را زده اند اما گام بعدی و اجرایی آن را مشخص نکرده اند علت این مسئله را نبود کرسی دائم تعلیم و تربیت در حوزه علمیه قم دانست و افزود: یک کرسی دائم تعلیم و تربیت در حوزه علمیه باشد که با توجه به مسائل بیرون به بحث نظری بپردازد.

رحیم پور ازغدی در خصوص تعلیم و تربیت غربی گفت: غربیها به صراحت ابراز کرده اند که انسان الهی را قبول ندارند و با نگاه اثبات گرایانه به آن می پردازند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این غربیها بر مبنای همین انسان شناسی الگوی عملی تعلیم و تربیت ارائه داده اند و به همین دلیل توانسته اند تمدن خود را فراتر از مرزهایش منتقل کنند.

وی افزود: جوامع اسلامی نیازمند راهکار عملی برای سامان دادن به نیازهای نظام آموزش و پرورش خویش هستند و اگر ما این نیاز را برطرف نکنیم به ناچار سراغ غربیها خواهند رفت.

رحیم پور ازغدی گفت: در فقه و عبادات فردی توضیح المسائل عملی داریم اما در حوزه تعلیم و تربیت و دیگر موارد از چنین نعمتی بی بهره ایم.

وی خاطرنشان کرد: ما به یک رساله عملیه در زمینه تعلیم و تربیت احتیاج داریم تا مسیر رسیدن به انسان کامل را به صورت دقیق به ما نشان دهد.