نیروگاه بوشهر قطعا تا آخر تابستان راه اندازی می شود/ تحریم تاثیر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "سرگئی کرینکو" اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر ماه آگوست 2010 راه اندازی خواهد شد. وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر زمان راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: "ماه آگوست سال جاری".

روسها اعلام می کنند که که نیروگاه اتمی بوشهر یک مرکز منحصر به فرد است که در هیچ جای دنیا مشابه ای ندارد. کمپانی "اتم استروی اکسپورت" و مجموعه های زیردستی آن توانسته اند تجهیزات روسی را به بخش ساخته شده بر اساس طرح آلمان و با حدود 12 هزار تن تجهیزات آلمانی همگرایی دهند. کارهای زیادی در خصوص ارزیابی تجهیزات، ساختمان و سازه ها از نظر طول عمر، شرایط و موقعیت فعلی آنها انجام شده است.

علاوه بر آن طراحان توانسته اند یک سری ایده های فنی ویژه منحصر به فرد جهت همگرا نمودن تکنولوژی های روسی به تجهیزات موجود در نیروگاه طراحی و بکار بندند.

قرارداد احداث دو واحد نیروگاه اتمی آب سبک بوشهر هر کدام با قدرت حدود یک هزار و 290 مگاوات در آبان ماه سال 1353 با شرکت آلمانی "کرافت ورک اونیون" که از شرکت های تابعه شرکت زیمنس بود، منعقد شد.

آلمانیها احداث این دو واحد را در 15 کیلومتری جنوب شهر بوشهرآغاز کردند و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 (1357) واحد اول حدود 75 درصد و واحد دوم حدود 60 درصد ساخته شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، پیمانکار آلمانی حاضر به ادامه همکاری با جمهوری اسلامی ایران نشد و متخصصان خود را از نیروگاه اتمی بوشهر خارج کرد.

طبق آخرین توافقات میان ایران و روسیه، قرار است واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر با قدرت یک هزار مگاوات سال جاری به بهره برداری برسد.