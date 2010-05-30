تدوین برنامه جامع انرژی با مشارکت سه دستگاه اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بازارگان امروز در دوره آموزشی آشنایی با مبانی و کلیات صنعت نفت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام گرفته تا سال 2050 میلادی نفت و گاز حرف اول را در بازارهای انرژی می زنند، گفت: همچنین پیش بینی می شود تا 15 سال آینده 5 کشور ایران، عربستان، کویت، عراق و امارات با در اختیار داشتن 65 درصد ذخایر نفت شناخته شده جهان جزو ردیف کشورهای بزرگ تولید کننده نفت جهان باشند.

مدیر کل برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت همچنین با اشاره به تدوین برنامه جامع انرژی با مشارکت سه دستگاه دولتی اظهار داشت: هم اکنون این طرح جامع در هیئت دولت مطرح شده که 3 ارگان دولتی شامل وزارتخانه های نفت و نیرو مسئول پیگیری و تدوین این برنامه جامع هستند.

به گفته این مقام مسئول برای تدوین برامه جامع انرژی باید تبادل داده ها و اطلاعات در قالب یک زنجیره ارزش توسط وزارتخانه های نفت و نیرو و به دنبال حمایت و پشتیبانی از برنامه ها انجام بگیرد.

بازارگان در تشریح برخی از شاخصهای ترسیم شده برای توسعه صنعت نفت تا افق چشم انداز توضیح داد: کاهش شدت مصرف انرژی کشور به حدود 3 درصد ، حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت در اوپک و دستیابی به جایگاه دوم جهانی در افزایش ظرفیت تولید گاز با اولویت توسعه میادین مشترک از مهمترین شاخصه های این برنامه است.

وی ادامه داد: همچنین دستیابی به جایگاه اول ظرفیت پالایش نفت در منطقه خاورمیانه و رسیدن به جایگاه بزرگترین تولید کننده پتروشیمی نیز از دیگر ویژگی های برنامه توسعه صنعت نفت تا چشم انداز است.

دبیر کمیته ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر تدوین برنامه های پنجساله توسعه در صنعت نفت با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی، سیاسی و نظامی حاکم بر بازارهای انرژی و پیش بینی تحولات آینده انرژی انجام می گیرد، اظهار داشت: همچنین شناسایی بازیگران اصلی و آینده بازار انرژی، تحلیل محیط داخلی در صورت ادامه روند تولید و مصرف نفت و گاز و بررسی موازنه عرضی و تقاضای نفت و گاز در کشور از دیگر شاخص های تدوین برنامه های پنجساله توسعه در صنعت نفت است.

به گفته وی همچنین شناسایی بازیگران بازار انرژی در سه منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس و عضو اوپک، کشورهای حاشیه دریای خر و منطقه آسیای میانه و مصرف کننده عمده انرژی همچون هند، چین ، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی نیز در تدوین این برنامه ها تاثیرگذار است.

بازارگان همچنین درباره افزایش تولید نفت خام کشور عراق به 11 میلیون بشکه در روز با بیان اینکه پیش بینی می کنیم تولید نفت عراق تا سقف 6 میلیون بشکه در روز قابل افزایش باشد تصریح کرد: در صورت این میزان تولید توسط عراق، این کشور می تواند جایگاه دومی اوپک را به دست آورد.

مدیر کل برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت با یادآوری اینکه هم اکنون 28.5 میلیون بشکه نفت خام توسط کشورهای عضو اوپک به بازارهای انرژی عرضه می شود، یادآور شد: عرضه 6 میلیون بشکه نفت عراق به بازار نوساناتی در قیمت نفت در بازارهای جهانی ایجاد می کند به طوری که پیش بینی می کنیم با عرضه این میزان نفت کنترل بازار از دستمان خارج شود.