آشتیانی:دشمن باید بفهمد کت تن کیست؛آمریکا به دیوار سخت ایران خورده است

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی: بالاخره بعد از مدتها گفتگوهای تلفنی، این بار فرصتی پیش آمد در محل خبرگزاری مهر میزبان امیر رضا واعظ آشتیانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی باشیم تا در مورد آخرین تحولات روز، بخصوص شهادت رهبری شهید انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، به گفتگو بپردازیم. مانند همیشه خوش قول بود و آرام و با طمانینه سخن می گفت؛ هرگاه از رهبری شهید یاد می کرد خیلی تلاش می کرد حق مطلب را به خوبی ادا کند. هرچند او به عنوان یک فعال سیاسی اصولگرا شناخته می شود اما سعی می کرد در نقد جناح رقیب از دایره انصاف خارج نشده و احیانا به اتحاد مقدس لطمه ای وارد نشود. وضعیت اقتصادی مردم را خوب نمی دانست و معتقد بود دولت باید بیشتر تلاش کند. در عین حال شاید زیباترین تعابیر او آنجایی بود که اظهار کرد: «سالیان سال بود آمریکا به دیوار سخت نخورده بود و این دیوار سخت به نام ایران و حاصل خون امام شهید ماست و دشمن باید بفهمد کت بر تن کیست». از مخاطبین ارجمند خبرگزاری مهر دعوت می شود در ادامه به شرح این گفتگو توجه فرمایند.
* از اولین خاطره دیدارتان با رهبری شهید بفرمایید. وقتی ایشان را ملاقات کردید چه حسی داشتید؟
ما در دوره دوم شورای شهر تهران که اگر اشتباه نکنم انتخاباتش ۱۰ اسفند ۱۳۸۱ انجام گرفت، تحت گروهی به عنوان آبادگران ایران اسلامی در دومین دوره شورای شهر تهران وارد شورای شهر شدیم. به یاد دارم که ۱۹ اسفند همان سال، امام شهید ما را دعوت کردند و خدمتشان رسیدیم. جلسه بسیار خوبی بود و ملاقات به طول انجامید و من با توجه به ارادتی که به امام شهیدمان داشتم، از ابتدا تا پایان جلسه فقط اشک می ریختم.
*از صحبت های آن جلسه رهبری شهید، محورهایی را به خاطر دارید؟
شما اگر بنا باشد که شاخ و برگ مشکلی را بزنید، در حقیقت آن را پروارتر کردید ایشان در آن جلسه صحبتهای عالمانه و حکیمانهای داشتند که من فکر میکنم یکی دوتا از موضوعاتی که همواره از آن زمان در ذهنم مانده و در مسئولیتهایی که بعدا داشتم، سعی می کردم که با توجه به آن فرمایشها، عمل کنم. یک مورد این بود که ایشان فرمودند که به گذشته برنگردید و سعی کنید امروز را برای آینده بسازید. حالا تعبیر بنده است که ما مسئول تصمیمات گذشتگان نیستیم ولی مسئول تصمیمات آینده هستیم و این خیلی نکته حائز اهمیتی بود، لذا از آنجایی که بنده تو حوزه مدیریت هم مطالعاتی دارم و این حرفها خیلی برایم، قابل توجه بود.
نکته بعدی اینکه ایشان اشاره فرمودند این بود که به شاخ و برگ ها نپردازید و ریشهها را درست کنید که باز به تحلیل بنده، منظور این بود، شما اگر بنا باشد که شاخ و برگ مشکلی را بزنید، در حقیقت آن را پروارتر کردید.
*پس در آن مقطع با این محورها فعالیت کرد i و سعی کردید وارد حاشیهها نشوید؟
بنده به یاد دارم که در آن چهار سالی که در شورای شهر بودیم کمتر به گذشته میپرداختیم، مگر اینکه احیاناً شخصی خارج از شورا حرفی می زد و ما به ضرورت مجبور بودیم که پاسخی را به جهت تنویر افکار عمومی بدهیم. ولی واقعیت امر این است که در حوزه مدیریت و مسئولیت باید تلاش شود که ریشهها حل شود، ولی متأسفانه در مملکت در بعضی بخش ها یاد گرفته ایم که بیشتر به سوالات پاسخ دهیم تا اینکه دنبال مسئله یابی و حل آن باشیم، به تعبیری اگر ما بتوانیم نهضت مسئلهیابی را در کشور رایج کنیم، اتفاقات بسیار بزرگی در حوزه های مختلف کشور خواهد افتاد، ولی چنانچه بخواهیم سر خودمان را در پاسخ به سوالی گرم کنیم راه به جایی نخواهیم برد.
* اما برای جامعه شفافسازی هم لازم است.
بله جاهایی باید شفاف سازی شود و میبایست پاسخهای مناسب جهت تنویر افکار عمومی، ارائه شود، ولی این به معنای این نیست که به هر سوالی پرداخته شود. در هر صورت ما در چهار سالی که در شورای شهر بودیم، سعی کردیم که به فرمایشات ایشان را توجه کرده و استفاده بکنیم و این خاطره ای بود.
* لطفا کمی بیشتر از خاطرات دیدار با رهبری شهید بفرمایید.
سپس ایشان از وزیر وقت نفت سوال کردند که دلیل گران بودن قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نفت خلیج فارس چیست؟ باور میکنید آن وزیر نمیتوانست پاسخ بدهد در آن دوران شورای شهر، چندین مرحله دعوت شدیم که به امامت حضرت آقا نماز بخوانیم. در یکی از این نمازها که فکر کنم ۱۲ نفر بیشتر نبودیم که شهردار وقت که آقای احمدی نژاد بودند و تنی چند از مقامات شورای شهر و مسئولین حضور داشتند؛ وقتی نماز تمام شد امام شهید، برگشتند و دعای خیر کردند، سپس ایشان از وزیر وقت نفت سوال کردند که دلیل گران بودن قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نفت خلیج فارس چیست؟ باور میکنید آن وزیر نمیتوانست پاسخ بدهد.
*واقعاً؟
باور کنید. من دروغی ندارم که بگویم.
*یعنی هیچ پاسخی ندادند؟
سخنانی مطرح شد و مسائل مختلفی بیان شد و من که کمترین بودم، به یاد دارم که پاسخ را می دانستم اما با مشورتی که با دوستان انجام دادم صلاح دیده نشد که پاسخ را بگویم. حال شما نگاه کنید؛ ما با چه کسانی سر کار داشتیم و چه کسانی با این خصوصیات و دولتهای مختلف آمدند و رفتند و در حوزههای مختلف فعالیت کردند.
* در جنگ تحمیلی رمضان دشمن همان ابتدا مقام معظم رهبری را ترور کرد و به شهادت رساند. آنها تصور می کردند با این اقدام کشور فرو می پاشد اما اینگونه نبود و نشد، در این خصوص چه ارزیابی دارید؟
دشمن ابتداً آمد و فرماندهان و دانشمندان ما را ترور کرد تا با ورود به مسائل نظامی ایران را تسخیر کند و اساسا نیتش این بود که ایران را تکهپاره کرده و هر قسمتی را به یک کشور تبدیل کند لازم است توجه کنیم حضور امام شهید برای دنیای استکبار سنگین بود و اینها هم فکر میکردند با نبود ایشان، جمهوری اسلامی ایران متلاشی میشود. فارغ از اینکه این امام خوش فکر و فکور، در حاکمیت ساختارسازی کرده است. به خاطر داریم که دشمن ابتداً آمد و فرماندهان و دانشمندان ما را ترور کرد تا با ورود به مسائل نظامی ایران را تسخیر کند و اساسا نیتش این بود که ایران را تکهپاره کرده و هر قسمتی را به یک کشور تبدیل کند؛ اما بعد از آن که مشاهده کرد به اهدافش نرسیده، نقشه کشید تا رهبر ایران را ترور کند. این یعنی خطای محاسباتی دشمن که برای خودش در نظر گرفته بود، فارغ از اینکه آن میزهایی که مینشینند و این محاسبات را طراحی میکنند، آنقدر بی خرد هستند که متوجه نشدند، ایران دارای یک ساختار حاکمیتی منسجم و قوی است.
* حضور مداوم و شبانه مردم را در میدان چگونه ارزیابی می کنید؟ مردم چه اهدافی رو پی گیر هستند؟
باید گفت دشمنان با شهید کردن امام شهید ما، اول از همه امامکشی را باب کردند و ما میبایست تا گرفتن انتقام خون امام شهیدمان از پا ننشینیم. هم اکنون حضور شبانه مردم در کف خیابان برای پی گیری همین امر است، زیرا ما خون اماممان را که معامله نمیکنیم؛ یک تار موی امام شهید ما به کل سردمداران امریکا و صهیونیستها غالب است؛ لذا این عرض بنده شعار نیست بلکه یک باور عمومی مردم است. مردمی که کف خیابان آمدهاند، ایستادهاند، خواستار انتقام خون امام شهید و حفظ دستاوردهای انقلاب هستند، زیرا ۴۷ سال در این مملکت زحمت کشیده شده، توطئههای مختلف خنثی شده و ۴۷ سال پیشرفت در حوزههای مختلف داشتیم. در عین حال که ۴۷ سال در دنیا مظلوم بودیم ولی ایستاده ایم. در واقع ما مظلوم خمیده نیستیم، ما مظلومی هستیم که پای آرمانهایمان ایستاده ایم و محکم دفاع میکنیم.
*اشاره به برخی اصلاح طلبان داشتید، هرچند لازم است جناحهای مختلف سیاسی و فکری باید در کشور باشد، این تفاوت ها می تواند سازنده است. اما متاسفانه برخی از آنها یک تعابیری استفاده می کنند که مخرب و مشکل ساز می شود، مثلاً استفاده از تعبیر صلح شرافتمندانه از این موارد است و ما خلعی به نام صلح شرافتمندانه داریم؟ در حالیکه همه می دانند ایران جنگ طلب نبود و اتفاقا در حال مذاکره برای رسیدن به صلحی پایدار بود اما طرف مقابل چند بار به زیر میز مذاکره زد و جنگ به راه انداخت شما چه نظری دارید؟
همین آقای سریعالقلم میگوید شما بروید با یهودیها صحبت کنید، به آنها اطمینان بدهید با اسرائیل کاری ندارید. آن وقت آنها با یک تلفن همهچیز را حل می کنند! آیا صلح شرافتمندانه با یک بیشرف ممکن است؟ آیا کسی با یک بی شرافت نشسته و مصالحه میکند؟ به عنوان مثال عرض می کنم اگر نول و فاز با یکدیگر برخورد کنند، جرقه نزده و آتش نمیگیرند لذا این چه منطقی است که از خودتان درمیآورید؟ همین آقای سریعالقلم میگوید آمریکا دست یهودیان است. شما بروید با یهودیها صحبت کنید، به آنها اطمینان بدهید با اسرائیل کاری ندارید. آن وقت آنها با یک تلفن به سنا و به رئیسجمهور امریکا همهچیز را حل می کنند! این در حالی است که آمریکا با کسی مذاکره ندارد. اگر آمریکا خیلی به کشوری عزت بگذارد، با او پشت میز مذاکره نشسته و میگوید این چیزی که من میگویم را عمل کن؛ آن طرف هم میگوید چشم.
*اما می توان گفت آمریکایی ها بعد از دهه ها یکه تازی به دیوار سخت برخورد نکرده بودند.
وطنپرستترین رهبر دنیا ایرانیترین فرد، امام شهید بود؛ او ایستاد و ایستاده با خانواده شهید شد بله همین طور است سالیان سال بود آمریکا به دیوار سخت نخورده بود و این دیوار سخت به نام ایران و حاصل خون امام شهید ماست. به ظاهر امام شهید ما بین ما نیستند ولی همانطور که قرآن میفرماید که شهدا زندهاند و نزد خداوند، رزق و روزی دارند، لذا قطعا امام شهید، ما را راهنمایی میکنند و حتی نبود فیزیکیشان هم مایه خیر و برکت برای کشور است؛ در حالیکه وقتی وجود نجس امثال دشمنان ما از دنیا میروند، جهان از یاد می برد که یک چنین افرادی در کره زمین وجود داشتند.
این در حالی است که وقتی بخوبی مشاهده می کنیم برای امام شهید، میلیونها نفر در اقصا نقاط دنیا عزاداری کردند و میکنند. این یک پیام و تذکر و تلنگر به استکبار است. نفسهای همه آنها با دیدن این صحنه ها در سراسر جهان، بریده شد.
باید گفت وطنپرستترین رهبر دنیا ایرانیترین فرد، امام شهید بود؛ او ایستاد و ایستاده با خانواده شهید شد. امام شهید ما کلامش نافذ بود و این کلام نافذ در دل و جان مردم جای دارد. حالا بگذریم که یک سری خواص دنبال موضوعات و اندیشه های دیگری هستند، اما من در این دفترم مطالبی را به یادگار دارم. اتفاقاً اگر اجازه بدهید، چون نمیخواهم نقل قولم، نقل قولی باشد که احیاناً غشی در صحبتهای بنده باشد، از روی آن بخوانم،
*خواهش می کنم بفرمایید.
بله، امام شهید در ۱۳ آبان ۱۳۹۵، میفرمایند: «من دو خطا را امروز میخواهم تصحیح کنم. دو اشتباه دارد به افکار عمومی که مردم باشند، تزریق میشود. یکی از آن عاملهایی که تزریقکننده است، آمریکاییها هستند، دارند کار میکنند. دو، بعضی از افراد داخلی؛ من همه را متهم نمیکنم. بعضیشان وابسته به تشکیلات سرویسهای اطلاعاتی، جاسوسی یا سیاسی یا مراکز خاص آمریکا هستند. بعضیشان هم وابستگی ندارند، بلکه از نفس افتادهاند، پشیمانشدهها، برای لذت، دنیا به مشامشان رسیده»
ما خیلی ها را داریم که یک روزی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند، امروز اصلاحطلب شدند و امروز اصلاحات کشور را خواهان هستند. یعنی مطالبهشان اصلاحاتی است که اصلاحات آمریکایی است و خودشان این را بهتر میدانند. آنها وضع امروز جامعه و این وضع فرهنگی را میخواستند و منظورشان از اصلاحات حتما این بوده است که مشاهده می کنیم. از سویی من واقعاً متأسف میشوم، زیرا برخی حرفها زده شده یا مقالاتی نوشته می شود و به این روزنامههای آمریکایی به عنوان، نسخهنویسی ارائه می شود، در حالیکه باید به آنها گفت اگر نسخههای شما بهدرد می خورد، باید در گذشته جواب میداد.
در حوزه اقتصاد هم باید توجه کرد که اقتصاد نئولیبرالیستی را چه کسی مهیا کرد؟ همین شما اصلاح طلب ها آنها را ایجاد کردید. شماها مدام نسخه نوشتید و دوباره نسخهتان را پاره کردید و یک نسخه دیگر ارائه کردید و عاقبتش اقتصاد امروز مملکت شد در حالیکه شماها تازه طلبکار هم هستید؛ لذا هر دولتی میآید امضا جمع میکنید و مسائلی را مطرح میکنید. عاقبتش این است که مشاهده می کنیم و همه اینها برای آن است که همان طور که عرض کردم ما دنبال مسئلهیابی نرفتیم و خواستیم فقط به سؤالات پاسخ دهیم.
*لطفا در رابطه با رهنمودها و اقداماتی که توسط رهبری شهید انجام شد تا ایران قدرتمند شود، توضیح دهید.
دشمنان باید بفهمند که به تعبیری کت تن کیست امام شهید ما بزرگترین کاری که انجام داد، جدای از ساختارسازیهایی که انجام گرفت، دانشبنیانها را تقویت کرد. ایشان از آنها دفاع کرده و حمایت کرد و امروز عاقبتش همین حوزه دفاعی کشور است که ما مفتخر هستیم، به اینکه در مقابل بزرگترین و قدرتمندترین کشور نظامی جهان بتوانیم بایستیم، با آن بجنگیم و توی سرش هم بزنیم. این در حالی است که اگر این قدرت دفاعی را نداشتیم، نهایتا مانند همین کشورهای ناتوان حوزه خلیج فارس می شدیم. همین کشورهایی که پول دارند اما قدرت ندارند در حالیکه باید هم پول داشت و هم قدرت، زیرا این قدرت نظامی و توان میدان است که شما را سرپا نگه میدارد. در نتیجه هرچند آمریکاییها امضا میکنند و زیر امضایشان میزنند و هزار تا اتفاق دیگر میافتد، اما اگر دوباره پای میز مذاکره آمدند، برای این است که ایران قدرت دارد. از سویی اگر انتقام خون امام شهید گرفته نشود و خدای نکرده دشمنان روزی ریخته و این مملکت را تسخیر کنند، با این مردم چه خواهند کرد؟ لذا در حالیکه باید درسی به آنها داد که تا ابد یادشان باشد. دشمن باید بفهمد که به تعبیری کت تن کیست.
*رهبری شهید پس از امام خمینی(ره) در شرایطی رهبری کشور را در اختیار گرفتند که کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. بخشی از این مشکلات ناشی از حکومت قبلی بود و بخشی هم به خاطر طولانی شدن دفاع هشت ساله، اما شاهد اقدامات و ثمرات و نتایج بزرگی در حوزه های مختلف از جمله نظامی، علمی، فنی پزشکی و عمرانی و در جهت توسعه کشور با وجود همه مشکلات خارجی و داخلی بودیم. در این خصوص شرایط ابتدایی و انتهایی کشور در دوره زمامداری مقام معظم رهبری شهید را چگونه ارزیابی می کنید.
باید گفت که به جز بخش نظامی کشورمان در حوزههای مختلف پیشرفتهای خوبی داشته است ولی مسلما این کافی نیست و باید بهتر از این باشد حضرت آقا زمانی که رهبر انقلاب شدند، ایران کشوری جنگزده بود. تا به امروز ما در حوزههای عمرانی، فنی، درمان و پزشکی پیشرفتهای شگرفی داشتیم و واقعاً ظلم است که ما بگوییم در این مملکت کاری انجام نگرفته است هرچند یک عده مرتبا نق می زنندو متاسفانه مرتباً این را القا میکنند که در مملکت اتفاقی نیفتاده است در جالیکه اصلا اینگونه نیست. باید ملاحظه کرد تا ۲۵ سال پیش چقدر بزرگراه در این مملکت داشتیم؟ این در حالی است گه از ۲۵ سال گذشته مشاهده می کنیم شهرهای مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب بوسیله بزرگره های دوبنده به یکدیگر متصل شدند. اینها حاصل یک سرمایهگذاری و کار گروهی بوده که انجام شده و هر دولتی به بضاعت خودش آمده یک کارهایی را انجام داده است. همین طور در حوزه پزشکی پیشرفتهایی که داشتیم باعث شده تا ظرفیت قابل توجهی برای موضوع توریسم پزشکی در کشور بوجود آید و شاهدیم که از کشورهای منطقه برای معالجه به کشور می آیند و درآمد قابل توجه ارزی برای کشور ایجاد می شود. چندی پیش خبر پیشرفت متخصصین و دانشمندان ما در بحث درمان سلولهای سرطانی داشتیم که اتفاق بسیار مهمی است که رقم خورده است. از طرفی باید اذعان کرد شهرهای ما خیلی زیبا شدند. بنده بنا بر شرایطی که داشتم به کشورهای مختلف سفر کردم باور بفرمایید شهرهایی مانند تهران و شیراز و تبریز کمتر از شهرهای کشورهای اروپایی نیست. چقدر امام شهید به تولید دانش فنی تأکید کرده و از رشد دانش فنی حمایت می کردند و شاهد پیگیریهای ایشان از دولتهای مختلف برای اینکه سطح علمی کشور ارتقا پیدا کند، بودیم، لذا خوشبختانه ما امروز با صادرات مناسب دانش فنی از کشورمان مواجه هستیم که البته باید بهتر از این شود. در مجموع باید گفت که به جز بخش نظامی کشورمان در حوزههای مختلف پیشرفتهای خوبی داشته است ولی مسلما این کافی نیست و باید بهتر از این باشد.
قبل انقلاب اگر کسی لیسانس داشت، فکر میکردیم آن فرد پروفسور است در حالیکه. امروز عمده جوانهای ما تحصیلات دانشگاهی در حد کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دارند و می توان ادعا کرد که بخش های آموزشی و درمانی کشور موفق بودهاند.
لازم است یادی بکنیم از استاد اکبر عبدی که خدا او را رحمت کند که به زیبایی میگفت، بعضیها میآیند فیلمهایی از بدبختیها تهیه میکنند تا برای کسب جایزه به غرب ببرند در حالیکه آیا در اروپا و آمریکا آیا مشکلات و بدبدختی و بیچاره گی نیست؟ آیا همه آنها در ناز و نعمت زندگی میکنند، لذا رحمت خدا و عزت برای آنان که به مملکت خدمت کردند ولی آنان که که خیانت کردند، خدا ضلالت و بدبختیها را شامل حالشان بکند.
* تحولات جاری ایران و منطقه را در رابطه با تفاهم نامه میان ایران و امریکا و نقض آتش بس های انجام شده از سوی دشمن را چگونه ملاحظه می کنید؟ چه توصیه هایی برای بهبود شرایط کشور دارید.
دولت هم به زعم خود زحمت کشیده و تلاش می کند، ولی کافی نیست امروز تورم ما سرسامآور است و دولت باید این مردم را باید دریابد، لذا اولین توصیهام به دولت است که حوزه اقتصادی را سر و سامان بدهد. مردم به خاطر امام شهید و به احترام حضرت آیتالله مجتبی خامنهای حسینی و توجه به فرمایشات ایشان در حوزه اقتصادی تابآوری میکنند در حالیکه شرایط اقتصادی خوبی ندارند. در خارج از کشور اگر تورم یک تا دو درصد افزایش یابد، تمام معادلات زندگیشان به هم میریزد اما فرق آنها با مردم ما این است که مردم ما فرهنگ ایثار و ازگذشتگی را برای سرزمین و برای انقلابشان را دارا هستند؛ البته دولت هم به زعم خود زحمت کشیده و تلاش می کند، ولی کافی نیست.
از سویی دولت دنبال مسئلهیابی و نهضت مسئلهیابی باشد. دولت سعی نکند برای مردم گفتاردرمانی کند. مردم به اندازه کافی گفتار درمانی شدند و دشمن روی حوزه اقتصادی حساب باز کرده و توسط عوامل داخلیشان و برخی رسانهها این موضوع را دامن میزنند. لذا دولت باید تلاش کند شرایط مردم را بهتر کند و به گونهای باشد که مردم رضایت نسبی داشته باشند.
*خب آقای دکتر، یکی از مشکلات جدی ما ناترازی بانک ها است.یک سری بانکها به وجود آوردند. یک بانک قبل از جنگ ۴۰ روزه برچیده شد اما چرا مقابله با بانک های ناتراز چرا متوقف شده است در حالیکه نباید اصلاح ساختارها فراموش شود؟
اجازه دهید با ذکر خاطره ای باز هم از امام شهید یاد کنیم. ظاهراً ایشان از یک جایی عبور میکردند، یک دیوار بلندی را مشاهده می کنند و می پرسند که این دیوار مربوط به کجاست و چون پاسخ می شنوند که برای فلان بانک است. ایشان تاکید می کنند که برای چه بانک ها وارد کار بنگاه داری شدند؟
حال باید پرسید چقدر به این موضوع توجه شد؟ باز تعبیری از امام شهید خدمتتان عرض میکنم. ایشان فرمودند: «تکلیف اصلی مسئولان کشور تلاش برای استقرار عدالت است و مشروعیت همه مسئولان کشور در هر رده و مقامی، به عدالتخواهی آنها و مبارزهشان علیه تبعیض و فساد وابسته است. بنابراین هر مسئولی دنبال استقرار عدالت نباشد، حضورش در آن پست و مقام نامشروع است.» لذا خطاب به مسئولین عرض می کنم آقایانی که بودید و هستید و در آینده خواهید بود، اگر دنبال عدالت نباشیم، جایگاهتان نامشروع است.
بر اساس خبری که منتشر شده، مازاد برداشت بانکها از بانک مرکزی به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید است لذا تاوان آن را چه کسانی باید بدهند؟ این در حالی است که عده ای جیبی بهتر از جیب مردم نمی شناسند.
باید گفت اینها اینها درد است، اینها مسئله است. این مسئله را حل کنید. حل مسئلههای پیشپاافتاده چندان مهم نیست از طرفی دولت باید قانونمند. نه این دولت، دولتهای آینده، دولتهای گذشته هم که گذشته دیگر، لذا آن قانونی که به مذاق دولت خوش نمیآید، نگوید من اجرا نمیکنم. اگر اجرا نمیکند، آن مجلس باید یقهاش را بگیرد چون آن مجلس نماینده مردم است. اگر رئیسجمهور را مردم انتخاب کردند، نمایندههای مجلس را هم مردم انتخاب کردند، پس اگر وقتی سکوت کند، یعنی حقوق مردم را پایمال کردید.
*نقد سازنده در چارچوب منافع ملی ذیل فرمایشات رهبر کاملا توجیه پذیر است. دقیقا لذا ما باید تلاش بکنیم که کشور بخوبی اداره شود، مخصوصاً قوه مجریه، این کار را بخوبی انجام دهد. خوب اداره بکند.
* توصیه شما برای عبور از شرایط نه جنگ و نه صلح فعلی و تثبیت کشور برای دست یابی به اهداف گام دوم انقلاب و دست یابی به مرحله تمدن سازی چیست؟
برکت خون امام شهید به این مردم قوت داده که اینگونه بایستند این مردمی که کف خیابانند، اینها آدم پولدار نیستند. بله، اینها گرفتاریهای متعدد دارند، ولی خون امام شهیدشان و برکت خون امام شهید به این مردم قوت داده که اینگونه بایستند. از طرفی دولت باید مراقب باشد دودستگی و دوقطبی ایجاد نشود. یک عده قلمبهدست و سخنران و گوینده، میخواهند دوقطبی را ترویج بدهنف لذا دولت مراقب باشد و بدور از حاشیه کار خودش را بکند. از طرفی آقایان سیاسی در تمام جناحها فرقی نمیکند، اصولگرا و اصلاح طلب و معتدل مراقب حرفهایشان باشند تا اتحاد مقدس را خدشه وارد نکنید و همه حول محور ولایت وفاق کنیم؛ چون ما وفاق حول محور قوه قضاییه یا اجراییه یا مجلس نداریم. همچنین ما سیاسیون باید یاد بگیریم ادبیات سیاسیمان را به سمت و سویی ببریم که برای گفتگوهای مردم الگو بشود. ما اگر خوب صحبت کردیم، خوب مسئلهها را حل کردیم، خوب سؤالات را جواب دادیم، این در حقیقت به نوعی کمک میکند تا مرم در ادبیات و گفتمان متوجه میشوند که چگونه با همدیگر باید صحبت کنند. همین طور به رسانه ها توصیه می کنم تا سعی کنند از ادبیات مناسب و تیترهای همراه با امیدآفرینی سخن بگویند و مردم را مأیوس نکرده و خبرهای خوب به مردم بدهند.
ضمن آنکه همان طور که میزان خطاهایمان را اندازه میگیریم، به همان میزان باید برویم راجع به فرصتهایمان اندازهگیری کنیم زیرا ما فرصتهایمان را بخوبی اندازهگیری نمیکنیم، ولی برای خطاهایمان متر میگذاریم و این خطاست.
*از اینکه در این گفتگو شرکت کردید از شما سپاسگزاریم.
من هم از شما و خبرگزاری وزین مهر متشکرم.
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