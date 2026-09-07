خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های انگلیسی
بیبیسی در گزارشی از هشدار قاطع مذاکرهکننده ارشد ایران خبر داد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه آمریکاییها باید «پیش از آنکه خیلی دیر شود» درک کنند که «قواعد بازی تغییر کرده است»، وعده پاسخی «سریعتر، سنگینتر و دردناکتر» به حملات آمریکا داد. این هشدار پس از آن صادر شد که واشنگتن در واکنش به حمله به کشتیهای جنگیاش، نفتکشهای ایرانی را هدف قرار داد.
همچنین رسانههای دولتی ایران از حمله نیروی دریایی کشور به یک شناور بدون سرنشین آمریکایی که قصد ورود به تنگه هرمز را داشت، خبر دادند؛ ادعایی که سنتکام آن را رد کرد. پیت هگست نیز متقابلاً تهدید کرد که «اگر ایران به کشتیهای آمریکایی شلیک کند، نفتکشهایشان را نابود (و غرق) خواهیم کرد.»
بیبیسی میافزاید که پس از یک ماه آرامش نسبی، درگیریها از یکشنبه گذشته از سر گرفته شده و آمریکا حملات متعددی به اهداف ایرانی انجام داده و ایران نیز به اهداف آمریکایی در امارات، بحرین، کویت و اردن حمله کرده است. ترامپ مدعی شده که این درگیری «خیلی طولانی نخواهد بود»، اما هیچ نشانهای از راهحل دیپلماتیک دیده نمیشود. تنگه هرمز همچنان منبع اصلی اهرم ایران است و قیمت گازوئیل در آمریکا به ۵.۸۵ دلار در هر گالن رسیده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، مدعی عبور روزانه ۹ میلیون بشکه نفت از تنگه شده و وعده کاهش قیمتها را داده است، اما تنشها همچنان ادامه دارد.
نشریه نیوزویک بر اساس نظرسنجی جدید انبیسی نیوز گزارش داد که حمایت قاطع جمهوریخواهان از مدیریت دونالد ترامپ در جنگ ایران به شدت کاهش یافته است. بر اساس این نظرسنجی، سهم جمهوریخواهانی که «به شدت» مدیریت ترامپ در این مناقشه را تأیید میکنند، از بهار تاکنون ۱۸ درصد سقوط کرده و به ۳۰ درصد رسیده است. در میان حامیان جنبش «ماگا»، این رقم با کاهش ۲۱ واحدی به ۴۳ درصد رسیده است. هرچند حمایت کلی جمهوریخواهان از ترامپ همچنان بالاست (۸۰ درصد)، اما درصد کسانی که به شدت از عملکرد او راضی هستند، برای نخستین بار به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است.
نیوزویک میافزاید که جنگ ایران همچنان یکی از ضعیفترین حوزههای ترامپ نزد رأیدهندگان است. تنها ۳۱ درصد آمریکاییها مدیریت او در این جنگ را تأیید میکنند و ۶۹ درصد مخالف آن هستند. سناتور جان کندی، جمهوریخواه لوئیزیانا، با اذعان به اینکه «رأیدهندگان از جنگ ایران چندان راضی نیستند»، گفت این جنگ «احتمالاً» تا انتخابات میاندورهای نوامبر پایان نخواهد یافت. این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که افزایش قیمت سوخت و پیامدهای اقتصادی جنگ، نگرانی فزایندهای برای رأیدهندگان جمهوریخواه ایجاد کرده است.
این گزارش تصریح میکند که با وجود لفاظیهای ترامپ درباره موفقیتهای نظامی و اقتصادی، شور و اشتیاق اولیه حامیانش به این جنگ رو به فرسایش است. پرامیلا جایاپال، نماینده دموکرات، نیز با انتقاد از «فقدان مأموریت، راهبرد و هدف نهایی»، یادآور شد که ترامپ با وعده پایان دادن به جنگهای ابدی پیروز انتخابات شد. این نظرسنجی هشداری جدی برای جمهوریخواهان در آستانه انتخابات است.
رسانه های عربی
الجزیره در مقاله ای نوشت: جنگ کنونی خلیج فارس و رویارویی آمریکا و ایران جنگی متفاوت از الگوهای معمول است؛ نه پیروزی قاطعی برای یکی حاصل شده و نه توافق «نه برنده، نه بازنده» شکل گرفته است.
نویسنده با اشاره به جنگهای ویتنام، افغانستان و عراق معتقد است آمریکا در جنگهای معاصر خود به اهداف اصلی نرسیده است. به باور او، جنگهای اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز نتوانستهاند برنامه هستهای، توان موشکی یا نظام سیاسی ایران را از میان ببرند.
نویسنده تأکید میکند ایران برخلاف عراق، به دلیل وسعت سرزمینی، مرزهای متعدد با کشورهای مختلف و روابط مناسب با روسیه، در برابر تحریم و محاصره اقتصادی آسیبپذیری کمتری دارد؛ بنابراین احتمال تسلیم ایران پایین است.
از دید او، تداوم حملات متقابل نشان میدهد تهران همچنان توان مقاومت دارد و حتی ممکن است جنگ را به تسلیم ترجیح دهد. در پایان، مقاله بر تشدید میانجیگری عمان، پاکستان، قطر، اروپا و چین برای پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از بحران اقتصادی جهانی تأکید میکند.
المیادین در مقاله ای نوشت: دولت دونالد ترامپ با تبلیغات رسانهای میکوشد ناکامی خود در بازگشایی واقعی تنگه هرمز را پنهان کند. به گفته او، ادعاهای مقامهای آمریکایی درباره بازگشت صادرات نفت خلیج فارس به سطح پیش از جنگ با واقعیتهای میدانی و کاهش شدید تردد کشتیها سازگار نیست.
نویسنده به دادههایی اشاره میکند که از عبور روزانه تنها ۶ تا ۱۲ کشتی، در برابر میانگین معمول ۶۰ تا ۸۵ کشتی، خبر میدهند و میگوید نفتکشهای بزرگ و کشتیهای حامل گاز همچنان تقریباً متوقفاند. همچنین تداوم قیمت بالای نفت، برخلاف ادعای افزایش صادرات، و مشکلات کشورهای خلیج فارس در صادرات نفت و گاز را نشانه دیگری از باز نشدن واقعی تنگه میداند.
مقاله در نهایت دو راه برای بازگشت کامل کشتیرانی مطرح میکند: توافق جامع ایران و آمریکا برای پایان جنگ، یا پیروزی قاطع یکی از طرفین. از دید نویسنده، بدون چنین تحولاتی، بازگشایی نظامی و تبلیغاتی تنگه بعید است.
رأی الیوم در مقاله ای نوشت: بستهشدن تنگه هرمز ارزش ژئوپلیتیکی سوریه را افزایش داده و توجه آمریکا را به احیای مسیر انتقال نفت عراق از کرکوک به بانیاس جلب کرده است؛ خطی که در صورت بازسازی میتواند ظرفیت انتقال روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت داشته باشد. با این حال، سوریه در کوتاهمدت نمیتواند جایگزین هرمز شود، زیرا زیرساختهای آن نیازمند سرمایهگذاری، بازسازی و ثبات امنیتی گسترده است.
نویسنده معتقد است هدف واشنگتن لزوماً حذف اهمیت هرمز نیست، بلکه کاهش وابستگی بازارهای انرژی به این گذرگاه و ایجاد مسیرهای جایگزین است. در این میان، عراق به دلیل برخورداری همزمان از نفت و موقعیت جغرافیایی، جایگاه محوری دارد. همکاری عراق، سوریه و ترکیه میتواند شبکهای از مسیرهای انرژی و تجارت به سمت مدیترانه و اروپا ایجاد کند.
اما این پروژهها ممکن است وابستگی و نفوذ قدرتهای خارجی را نیز افزایش دهند. در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا عراق مالک و تصمیمگیرنده این مسیرها خواهد بود یا صرفاً سرزمینی برای عبور آنهاست.
رسانه های روسیه و چین
وبسایت شبکه آر.تی عربی در گزارشی با عنوان «جنگ با ایران نقاط ضعف نیروی دریایی آمریکا را آشکار کرد» نوشت جنگ اخیر با ایران، ضعفهای ساختاری و راهبردی نیروی دریایی آمریکا را برجسته کرده و بحث درباره آینده این نیرو را در واشنگتن تشدید کرده است.
ین گزارش به قلم الکساندر تیموخین و با استناد به مقالهای در روزنامه روسی «وزگلیاد» منتشر شده و تاکید میکند که آمریکا هنوز تعریف روشنی از نقش ناوگان خود در یک جنگ بزرگ آینده ندارد؛ مسئلهای که برنامهریزی برای توسعه و تجهیز این نیرو را دشوار میکند.
آر.تی به بازگشت ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» پس از حدود هشت ماه استقرار به تایلند اشاره کرده و مدعی است وضعیت خدمه این ناو، از جمله گزارشهایی درباره فشار روانی شدید و مشکلات روحی، به یکی از نشانههای بحران موجود تبدیل شده است.
گزارش، جنگ با ایران را عاملی میداند که این مشکلات را بیش از گذشته در معرض توجه رسانهها و کنگره آمریکا قرار داده است.
تیموخین معتقد است نیروی دریایی آمریکا با پرسشی اساسی درباره نحوه استفاده از ناوگان در جنگهای آینده روبهروست و اختلافنظرهای جدی درباره ساختار و مأموریت آن ادامه دارد.
به نوشته آر.تی، این وضعیت میتواند زمینهساز تغییرات گسترده در نیروی دریایی آمریکا شود.
این گزارش در عین حال تأکید میکند بروز مشکلات داخلی لزوماً به معنای تضعیف پایدار آمریکا نیست و میتواند محرکی برای اصلاح و بازسازی باشد.
آر.تی همچنین از تشدید منازعه سیاسی در واشنگتن بر سر عملکرد دولت ترامپ و استفاده مخالفان سیاسی از مشکلات ناو «آبراهام لینکلن» برای افزایش فشار بر دولت خبر میدهد.
روزنامه گلوبالتایمز چین در گزارشی با عنوان «حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بهطور نظاممند حقوق بشر را تضعیف کرده است» نوشت حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شده و به گفته این روزنامه، نقض گسترده حقوق اساسی ایرانیان را به دنبال داشته است.
نویسنده با استناد به آمارهای اعلامشده، شمار غیرنظامیان ایرانی کشتهشده را بیش از ۳۷۵۰ نفر و مجروحان را بیش از ۳۳ هزار نفر اعلام میکند.
گلوبال تایمز این حملات را از پنج منظر بررسی کرده است: کشتار غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان؛ ترور مقامهای سیاسی و نظامی و نقض حق تعیین سرنوشت؛ تخریب خانهها و زیرساختهای غیرنظامی و آوارگی میلیونها نفر؛ آسیبهای زیستمحیطی و اختلال در تأمین آب؛ و تخریب میراث فرهنگی و اماکن تاریخی و مذهبی.
به نوشته گلوبالتایمز بیش از ۱۲۵ هزار تأسیسات غیرنظامی در ایران، از جمله ۳۳۹ بیمارستان، ۸۵۷ مدرسه و ۳۲ دانشگاه، آسیب دیده یا تخریب شدهاند.
گلوبال تایمز همچنین از آسیب به دستکم ۱۴۹ بنای تاریخی و موزه در ۲۰ استان ایران خبر داده و به نگرانی یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی اشاره کرده است.
نویسنده نتیجه میگیرد تداوم استفاده از زور، حقوق بشر و اصول بشردوستانه را تضعیف کرده و خاورمیانه را به سوی بحران انسانی سوق داده است. او خواستار گفتوگو، چندجانبهگرایی و کنار گذاشتن سیاستهای یکجانبه و هژمونیک میشود.
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