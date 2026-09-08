https://mehrnews.com/x3cZLk ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۳ کد مطلب 6940669 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۳ ۱۹۱ شب حضور خیابانی در پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و نود و یکمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 32 MB کد مطلب 6940669 کپی شد مطالب مرتبط صدور رأی محکومیت پرونده حمله تروریستی خاش ـ زاهدان اطلاعیه مراسم تشییع شهدای امنیت در زاهدان وحدت؛ نقطه قوت سیستان و بلوچستان در مقابل توطئههای تفرقه افکنانه مرزهای سیستان و بلوچستان؛ مسیر تأمین برنج و گوشت برای کشور برچسبها تجمع مردمی زاهدان رهبر شهید
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