به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی پس از پیروزی دو بر صفر پرسپولیس برابر ذوب آهن گفت: امیدواریم روند پیروزی‌ها ادامه‌دار باشد. طبیعی است که از بزرگ‌ترین و پرافتخارترین تیم ایران، انتظارات بالایی وجود داشته باشد.



وی در مورد شکایت از یاسر آسانی بازیکن استقلال پس از دربی صد و هفتم گفت: با توجه به مستنداتی که در اختیار داریم، درخصوص پرونده آسانی از باشگاه استقلال شکایت کرده‌ایم و در صورت حاصل نشدن نتیجه، حتما پیگیری‌های خود برای احقاق حق باشگاه را از طریق دادگاه CAS ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد دادن بازیکن به تیم فوتبال امید گفت: براساس وظیفه‌ای که داریم، حتما با تیم ملی امید همکاری خواهیم کرد و انتظار داریم تمام باشگاه‌ها نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.