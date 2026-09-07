به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی‌پور اظهار کرد: از بعدازظهر امروز تا روزهای پایانی هفته، وزش باد در استان به‌ویژه در نواحی بادخیز تشدید می‌شود و این پدیده در برخی مناطق با خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت همراه خواهد بود. انتقال گردوغبار به سایر نواحی دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین با افزایش ابرناکی، وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق، به‌ویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان، پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در همین زمینه، روز گذشته هشدار سطح زرد شماره ۲۴ از سوی مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان صادر شده است.

به گفته رضایی‌پور، طی روز چهارشنبه در پاره‌ای از نقاط استان کاهش نسبی دما نیز پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره وضعیت دمایی مشهد نیز گفت: امشب در خنک‌ترین ساعات به حدود ۱۹ درجه بالای صفر برسد.

وی گفت: از بعدازظهر پنجشنبه احتمال وقوع بارش در این کلان‌شهر وجود دارد.