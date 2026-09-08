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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۴

فؤاد ایزدی: اولویت کشور باید پایان جنگ باشد

فؤاد ایزدی: اولویت کشور باید پایان جنگ باشد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط فعلی باید پایان جنگ باشد و برای تحقق این هدف، طرف مقابل باید به این یقین برسد که اهدافش محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد ایزدی روز گذشته در نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا با اشاره به اهداف آمریکا از جنگ با ایران اظهار کرد: برای فهم اینکه جنگ به چه سمتی می‌رود، باید ابتدا به این سؤال پاسخ داد که چرا آمریکا به ایران حمله کرده و چرا به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: از ابتدای انقلاب، هدف آمریکا سرنگونی جمهوری اسلامی بوده و چون این هدف محقق نشده، تلاش کرده است به‌تدریج ابزارهای قدرت ایران را از این کشور بگیرد.

ایزدی با اشاره به بحث «تغییر رفتار» و «تغییر حکومت» گفت: برخی تصور می‌کنند با دادن امتیاز در موضوعاتی مانند سیاست هسته‌ای، موشکی یا مسائل منطقه‌ای می‌توان مشکلات با آمریکا را حل کرد، اما این تصور اشتباه است و تغییر رفتار می‌تواند در نهایت به تغییر حکومت منجر شود.

وی یکی از دلایل اصلی تقابل آمریکا با ایران را منابع نفت و گاز دانست و گفت: مسئله منابع انرژی ایران ده‌ها سال است که برای آمریکا اهمیت داشته و با توجه به کاهش جایگاه آمریکا در جهان و مشکلات اقتصادی این کشور، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: هدف اصلی کشور باید پایان جنگ باشد و نباید اجازه دهیم چرخه «حمله، آتش‌بس، مذاکره و دوباره حمله» تکرار شود. برای پایان جنگ، طرف مقابل باید به این نتیجه برسد که به اهداف خود دست نخواهد یافت.

وی با اشاره به انتخابات کنگره آمریکا اظهار کرد: انتخابات پیش‌رو برای ترامپ اهمیت دارد، زیرا بودجه در ساختار حکمرانی آمریکا در اختیار کنگره است و افزایش اختلافات سیاسی می‌تواند تأمین هزینه‌های جنگ را با مشکل مواجه کند.

ایزدی با انتقاد از اتکا به مذاکره به‌عنوان تنها ابزار سیاست خارجی گفت: کشورها برای تغییر رفتار طرف مقابل ابزارهای سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، فرهنگی، اطلاعاتی و نظامی دارند، اما در سیاست خارجی ایران در بسیاری از موارد مذاکره به‌عنوان تنها ابزار مطرح می‌شود.

وی افزود: اگر مسیری چندین بار طی شده و نتیجه مورد انتظار را نداده است، تکرار همان مسیر بدون تغییر محاسبات طرف مقابل، تصمیم عقلانی نیست.

ایزدی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا گفت: بازگشت به یک تفاهم‌نامه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات موجود را حل کند و مسئله اصلی این است که طرف مقابل بداند ادامه فشار و حمله، او را به اهدافش نمی‌رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره روابط ایران و چین گفت: انتظار از چین باید بر اساس منافع مشترک تعریف شود و نباید انتظار داشت یک کشور منافع ایران را بر منافع ملی خودش مقدم بداند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: توسعه روابط با چین و دیگر کشورهای شرقی نیازمند تغییر در نگاه و ساختار بروکراسی کشور است و صرفاً با اعلام سیاست «نگاه به شرق» نمی‌توان به نتیجه رسید.

نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود و آخرین پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در آن به بحث گذاشته می‌شود.

کد مطلب 6940673
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 2
      پاسخ
      پس شما هم به این نتیجه رسیدید که جنگ باید پایان یابد
    • علی IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 1
      پاسخ
      بایدببینیم دشمن چگونه فکرمیکنه چه سیاستی درپیش داره وگرنه پایان جنگ همه میخان ولی به چه قیمتی؟

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