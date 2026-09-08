اصحابی: فعالیت سامانه بارشی در گلستان تا پایان هفته ادامه دارد

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، سامانه بارشی که از شب گذشته وارد استان شده، امروز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: پیامد فعالیت این سامانه، بارش باران گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

اصحابی با بیان اینکه امروز اوج فعالیت سامانه بارشی در گلستان پیش‌بینی شده است، گفت: فعالیت این سامانه پس از امروز نیز ادامه خواهد داشت و تا پایان هفته به‌صورت متناوب در استان تداوم می‌یابد.

کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان خواست با توجه به ناپایداری شرایط جوی، توصیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و در زمان وقوع رگبار و رعدوبرق از تردد و توقف در مناطق مستعد خطر پرهیز کنند.