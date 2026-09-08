مقام انصارالله یمن: پیشروی نیروهای وابسته به عربستان در الجوف دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن پیشروی نیروهای وابسته به عربستان به سمت ارتفاعات «اللبنات» در شرق استان الجوف را دفع کرده‌اند.

وی افزود: نیروهای پشتیبان نیروهای وابسته به عربستان در الجوف با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفته شدند.

الفرح همچنین تأکید کرد که به دنبال هدف قرار گرفته شدن این نیروهای پشتیبان، ده‌ها دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی به آتش کشیده یا از کار افتاده و ده‌ها نفر نیز کشته و زخمی شدند که چندین فرمانده نیز در میان آن دیده می شود.

این مقام یمنی به تعداد دقیق کشته و زخمی های نیروهای وابسته به عربستان هیچ اشاره ای نکرده است.