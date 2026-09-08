  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۵

مقام انصارالله یمن: پیشروی نیروهای وابسته به عربستان در الجوف دفع شد

مقام انصارالله یمن: پیشروی نیروهای وابسته به عربستان در الجوف دفع شد

یک عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن از دفع پیشروی نیروهای وابسته به عربستان در استان الجوف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن پیشروی نیروهای وابسته به عربستان به سمت ارتفاعات «اللبنات» در شرق استان الجوف را دفع کرده‌اند.

وی افزود: نیروهای پشتیبان نیروهای وابسته به عربستان در الجوف با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفته شدند.

الفرح همچنین تأکید کرد که به دنبال هدف قرار گرفته شدن این نیروهای پشتیبان، ده‌ها دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی به آتش کشیده یا از کار افتاده و ده‌ها نفر نیز کشته و زخمی شدند که چندین فرمانده نیز در میان آن دیده می شود.

این مقام یمنی به تعداد دقیق کشته و زخمی های نیروهای وابسته به عربستان هیچ اشاره ای نکرده است.

کد مطلب 6940671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها