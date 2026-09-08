امام جمعه گناوه:دشمن با جنگ ترکیبی انسجام و حضور مردم را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی دوشنبه شب در تجمع حماسی مردم گناوه که همانند شب های گذشته در جوار یادمان شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد، با قدردانی از حضوراقشار مردم در این تجمعات اظهار کرد: مردم مقاوم، ولایتمدار ، ثابت قدم و نجیب گناوه در بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی، از دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر، همواره با حضور در صحنه وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب، شهدا، امام راحل ،رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب نشان داده‌اند.

وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های هفته دولت و هفته وحدت افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام‌ها نکات راهبردی و راهگشایی را برای مسئولان، کارگزاران و آحاد ملت ایران مطرح کرده‌اند که توجه به آنها در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.

حضور و انسجام مردم؛ مؤلفه قدرت ملی

امام جمعه گناوه با اشاره به نکاتی مهم از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت گفت: رهبر حکیم انقلاب از تلاش های دولت به ویژه رئیس جمهور با وجود همه تحریم ها و تهدیدها و فشارهای دشمنان در شرایط کنونی تقدیر کردند.

وی با اشاره به تاکید رهبرمعظم انقلاب بر عیار حقیقی مردم ایران در ماه‌های اخیر گفت: مردم ایران در ماه‌های گذشته عیار حقیقی خود را در عرصه‌های مختلف جهاد با دشمن، حضور در میدان، انسجام، همدلی و همراهی را نشان داده‌اند.

وی گفت: این مدالی از سوی رهبر معظم انقلاب به مردمی است که نزدیک به هفت ماه است در سرما و گرما در میدان راهبردی و تجمعات حضور یافته اند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه حضور مردم در تجمعات یکی از مؤلفه‌های قدرت نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: امروز راهبرد دشمن این است که این مؤلفه قدرت ملی را مورد هجمه قرار دهد و با ایجاد شبهه و تضعیف حضور مردم، انسجام جامعه را هدف بگیرد.

وی ادامه داد: دشمن در جنگ‌های اخیر، با وجود تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهای اقتصادی، با حضوربی نظیر و مقاومت مردم شکست خورد و اکنون راهبرد خود را تغییر داده و جنگ ترکیبی جدیدی را علیه ملت ایران آغاز کرده است.

امام جمعه گناوه با تأکید بر اینکه حضور و انسجام مردم از مؤلفه‌های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ‌های اخیر و فشارهای اقتصادی و تحریمی، اکنون با راهبرد جنگ ترکیبی به دنبال هدف قرار دادن تجمعات مردمی و ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه است.

وی گفت: دشمنان خود نیز می دانند که این تجمعات در خنثی سازی توطئه های آنها نقش اساسی و برجسته دارد لذا راهبر امروز آنها هدف قرار دادن این تجمعات است.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: ممکن است برخی بگویند با وجود مشکلات اقتصادی، گرانی و مسائل معیشتی چرا مردم همچنان در میدان حضور پیدا می‌کنند؛ در حالی که مردم اهداف والاتری دارند و هدف آنان حفاظت و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن و پایبندی به پیام‌های امامین انقلاب است.

ایمان و استقامت؛ دو رکن ایستادگی ملت ایران

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آموزه‌های و آیات قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بر دو مؤلفه مهم یعنی اعتقاد به ربوبیت الهی و استقامت تأکید کرده است؛ کسانی که گفتند «رَبُّنَا اللَّهُ» و ایمان داشتند و سپس استقامت کردند، مشمول امداد الهی خواهند شد.

وی افزود: مردم ایران طی ماه‌های گذشته استقامت و پایداری خود را به خوبی نشان داده‌اند و نتیجه ایمان و استقامت، امداد الهی است.



امام جمعه گناوه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد گسست میان مردم و نظام اسلامی گفت: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبران، فرماندهان و شخصیت‌های مؤثر نظام، مردم از اعتقادات و اهداف خود دست خواهند کشید، اما ملت ایران با استقامت، تاب‌آوری و تحمل مشکلات، همچنان پای آرمان‌های خود ایستاده است.

وی گفت: امروز ملت ایران علیرغم همه مشکلات و تحریم و سختی با صلابت در میدان حضور دارد و هرگز دست از انقلاب و آرمان های خود بر نخواهد داشت.

حمایت از جبهه مقاومت وظیفه امروز ما است



رکنی حسینی با اشاره به تحولات منطقه و شرایط حزب‌الله لبنان اظهار کرد: امروز وظیفه مسئولان و ملت ایران حمایت از حزب‌الله لبنان است؛ جریانی که در مسیر دفاع از ارزش‌های مقاومت، شهدای بسیاری تقدیم کرده است.

وی افزود: حزب‌الله لبنان از حضور و حمایت مردم ایران دلگرم است و ملت ایران باید همچنان با قدرت از جبهه مقاومت حمایت کند و ملت ایران اسلامی نیز حمایت می کند.

امام جمعه گناوه همچنین به مقاومت مردم یمن و عراق اشاره کرد و گفت: امروز انصارالله یمن و نیروهای مقاومت در عراق نیز در برابر جبهه کفر ایستاده‌اند و این مقاومت، متأثر از ایستادگی ملت‌ها و حمایت مردم ایران است.

ضرورت روایت قدرت و قوت ایران اسلامی

حجت الاسلام رکنی حسینی، یکی دیگر از محورهای مورد تأکید پیام رهبر معظم انقلاب را ضرورت تبیین قدرت و قوت جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: امروز ایران اسلامی یک قدرت است و دشمن باید قدرت و مقاومت ملت ایران و توان نیروهای مسلح ما را بپذیرد.

وی بیان کرد: دشمن امروز چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران و نیروهای مسلح کشور ما ندارد .

وی با بیان اینکه باید قدرت ایران اسلامی برای مردم و جامعه روایت شود و این از تاکیدات پیام رهبری است، افزود: توانمندی نیروهای مسلح، شجاعت جوانان، دانشمندان و نیروهای نظامی کشور از جمله ظرفیت‌هایی است که باید برای جامعه تبیین شود و این یک وظیفه همگانی است.

پرهیز از سخنان ناامیدکننده و تضعیف‌کننده انسجام اجتماعی

امام جمعه گناوه با بیان اینکه پرهیز از ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه از نکات مهم پیام رهبر معظم انقلاب بود، گفت: هر سخنی که موجب ایجاد ناامیدی و تضعیف انگیزه‌های ملی و عمومی شود، باید مورد پرهیز قرار گیرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی همچنین پرهیز نسبت به دوگانه‌سازی‌های کاذب و موهوم در جامعه را از نکات مهم پیام رهبری عنوان کرد و افزود: نباید جامعه را به دوگانه‌هایی مانند جنگ و مذاکره، تندرو و سازشکار یا جنگ‌طلب و طرفدار مذاکره تقسیم کرد؛ چراکه این دوگانه‌سازی‌های موهوم می‌تواند خسارت‌هایی به ملت و ساختار کشور وارد کند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام اجتماعی اظهار کرد: به تعبیر فرمایش رهبرحکیم انقلاب ، هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب و ضرر بزند، ممنوع است و همه باید برای حفظ وحدت و انسجام جامعه تلاش کنند.



بیان ضعف‌ها باید به برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات منجر شود



امام جمعه گناوه با اشاره به بیان مشکلات واقعی جامعه گفت: رهبری فرمودند بیان صادقانه ضعف‌ها در برخی شرایط می‌تواند به دشمن کمک کند؛ بنابراین ضعف‌ها و کمبودها نیازمند برجسته‌سازی و روایت‌سازی نیستند، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر برای رفع آنها هستند.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: به جای اینکه ضعف‌ها و کمبودهای کشور را برجسته و روایت کنیم، باید نیازهای واقعی جامعه و راهکارهایی را که می‌تواند به برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر برای رفع مشکلات مردم کمک کند، مطرح کنیم.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره شکرگزاری نعمت‌های الهی گفت: قرآن کریم بر روایت و بیان نعمت‌های الهی تأکید دارد و ما نیز باید نقاط قوت و ظرفیت‌های کشور را ببینیم و در برابر نعمت‌های الهی شکرگزار باشیم.

تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی داخلی



امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به اقدامات نظامی و جنایات دشمن آمریکایی در جریان درگیری‌های و حملات اخیر و شهادت تعدادی از هموطنان اظهار کرد: دشمن امروز در جنگ نظامی شکست خورده است و تلاش دارد فشارهای خارجی را به خیابان‌ها و فضای داخلی کشور پیوند بزند و از طریق یک راهبرد ترکیبی، همزمان عرصه‌های مختلف را مورد هدف قرار دهد.

وی با اشاره به شکست های دشمن در مواجهه نظامی با نیروهای شجاع مسلح کشور ما افزود: با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و حضور گسترده ملت ایران اسلامی ، دشمن بار دیگر در تحقق اهداف خود ناکام خواهد ماند و چاره ای جر تسلیم در برابر ملت ایران اسلامی ندارد.

دعوت به قرائت سوره فتح و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه

رکنی حسینی در پایان با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید گفت: امروز یکی از بهترین توصیه‌ها، قرائت سوره مبارکه فتح و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه است و باید برای پیروزی نهایی ملت ایران، مقاومت و نیروهای مسلح دعا کنیم.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از جمله شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ‌های اخیر و شهدای شهرستان گناوه، گفت: باید قدردان شهدا باشیم و در مسیر آنان و امام شهیدان حرکت کنیم.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با حضور در جوار یادمان شهدای خوشنام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و ضرورت حفظ روحیه مقاومت، ایستادگی و همبستگی ملی و حمایت از نیروهای مسلح و تبعیت از رهبری تأکید کردند.



یادمان شهدای خوشنام گناوه در ماه های اخیر به کانون‌ حضور و تجمعات مردمی و فرهنگی تبدیل شده و برنامه‌های مختلفی علاوه بر تجمعات طی چندین ماه با محوریت شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت روحیه معنوی و انقلابی در این مکان برگزار می‌شود.

