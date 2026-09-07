محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط ناپایداری جو در منطقه، امروز تا روز چهارشنبه ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای نقطه‌ای به همراه رعدوبرق و وزش باد متوسط تا شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این پدیده به‌ویژه روز سه‌شنبه در مناطق غربی، شمال غربی، شمالی، شمال شرقی، شرقی، مرکزی و ارتفاعات استان و روز چهارشنبه به‌ویژه در نیمه جنوبی و ارتفاعات مورد انتظار است، افزود: در این ایام برخاستن گرد و خاک موقتی و همرفتی به‌ویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی نیز دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری با تبیین وضعیت رطوبت در استان اظهار کرد: افزایش رطوبت و شرجی و احتمال مه رقیق در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی شمالی استان تا اواسط وقت چهارشنبه تداوم خواهد داشت؛ سپس از اواخر چهارشنبه تا اواخر پنجشنبه ضمن کاسته شدن از شدت آن، تنها سواحل و مناطق جنوب شرقی استان همچنان متأثر از افزایش رطوبت خواهند بود.

این مقام هواشناسی در پایان با ارائه گزارش دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: امیدیه با ۴۵.۵ و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

وی همچنین افزود: اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۴۴.۶ و کمینه دمای ۲۷.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده اس