داریوش باقرجوان در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در حال حاضر 150 دستگاه اتوبوس موجود در ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور مجهز به سامانه پیشرفته اطلاعات سفر(سپاس) هستند، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال‌جاری 3 هزار دستگاه اتوبوس و تا 3 سال آینده تمام ناوگان اتوبوسی حمل و نقل جاده ای کشور به این سامانه مجهز خواهند شد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: اتوبوسهای استانهای سیستان و بلوچستان و تهران به سامانه سپاس مجهز شده اند که با نصب این سامانه می توان به صورت آنلاین وضعیت تردد و موقعیت آن اتوبوس را به کاربران اطلاع داد.

وی مسافران، همراهان مسافران، شرکتهای مسافربری و سازمانها و ارگانهای متولی بخش سفرهای جاده ای را کاربران این سامانه معرفی کرد و اظهار داشت: بهره گیری از چنین سامانه ای علاوه اینکه بستری برای اجرای برنامه های مدیریتی محسوب می شود برای پیش بینی و انجام برخی اقدامات مورد نیاز در سفر نیز موثر باشد.

باقرجوان در خصوص بحث مدیریت سفر تاکید کرد: پیش از این برخی شکایتها از ناوگان اتوبوسرانی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ارجاع می شد که اطلاعات معتبری در خصوص آنها وجود نداشت اما هم اکنون با وجود این سامانه می توان علاوه بر رتبه بندی شرکتهای مسافربری درارائه خدمات، سیاست گذاری ها و هدایت ناوگان ، در مواقع بحرانی نیز به سرعت موقعیت ناوگان را رصد کرده و برای کمک اقدام کرد.

وی افزود: همراهان مسافران و شرکتهای مسافری نیز می توانند به وسیله این سامانه مسافرین و ناوگان خود را رصد کرده و هر لحظه در جریان وضعیت و موقعیت آنها قرار گیرند.

‌به گزارش مهر، این سامانه با استفاده از GPS علاوه بر ارایه اطلاعات سفر به راننده، مسافران و مدیران شرکت‌های حمل و نقل، موقعیت لحظه به لحظه وسیله نقلیه را در شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور نشان می‌دهد و ضمن برقراری ارتباط با سامانه های موجود مربوطه، اطلاعاتی مانند موقعیت مکانی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی، کارگاه های جاده ای و شرایط آب و هوایی را ارایه می دهد، همچنین امکان ارایه آخرین وضعیت جاده‌ها به مخاطبان و دست اندرکاران حمل‌ونقل و استفاده کنندگان از سیستم حمل ونقل جاده ای را فراهم می کند.

این سامانه امکان کنترل قواعد حرکتی در حین حرکت، میزان تأخیر و زمان ارایه سرویس به مسافران را برای ناظران فراهم کرده تا بتواند ضمن ارزیابی عملکرد شرکت‌های حمل و نقل مسافر، کیفیت سرویس‌دهی و ارتقای سطح خدمات را افزایش دهد.