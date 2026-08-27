به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، قرعه کشی مسابقات انتخابی جام ملت‌های نوجوانان آسیا امروز (پنجشنبه) در کوالالامپور مالزی برگزار شد.

براساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های لائوس، اردن، پاکستان و سریلانکا به میزبانی لائوس هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل این مسابقات به شرح زیر است:

A: اندونزی، میانمار (میزبان)، افغانستان، فلیپین، کامبوج

B: تایلند (میزبان)، عراق، هنگ کنگ، چین تایپه، مالدیو

C: امارات (میزبان)، بنگلادش، سوریه، بوتان، ماکائو

D: ایران، لائوس (میزبان)، اردن، پاکستان، سریلانکا

E: هند، مالزی (میزبان)، فلسطین، سنگاپور، گوام

F: یمن، ترکمنستان، قرقیزستان (میزبان)، مغولستان، جزایر ماریانای شمالی

G: عمان (میزبان)، کویت، بحرین، لبنان، برونئی

مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا در رده نوجوانان قرار است ۱۷ تا ۲۹ آبان برگزار شود.