https://mehrnews.com/x3cVhF ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ کد مطلب 6929954 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ تجمع مردم یاسوج در صد و هشتادمین شب پایداری و مقاومت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و هشتادمین شب پایداری و مقاومت برگزار شد. دریافت 123 MB کد مطلب 6929954 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد یکصد و هشتادمین شب بیعت مردم آزادشهر با رهبری برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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