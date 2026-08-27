نزاع و درگیری در ایلام یک کشته و ۴ مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بساطی در این مورد اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل و جرح در یکی از محلات شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: برابر بررسی‌های اولیه و در جریان درگیری، تعدادی از طرفین با سلاح گرم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند که متأسفانه یکی از مجروحان به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به اینکه تعداد ۴ نفر از افراد دخیل در این درگیری شناسایی و دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: دستگیری سایر عاملان این حادثه به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات لازم برای دستگیری آنان در حال انجام است.

سرهنگ بسطامی خاطرنشان کرد: علت و انگیزه دقیق وقوع این درگیری در دست بررسی است و اخبار تکمیلی پس از مشخص شدن جزئیات اعلام خواهد شد.