به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامحسین احمدوند بعدازظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش قم اظهار داشت: سایت ثبت نام به نحوی طراحی شده است که با واردکردن کد ملی دانش‌آموز، مشخصات دانش‌آموز قابل رؤیت است و جهت ثبت نام فقط کافی است مدیر آموزشگاه، این اطلاعات را تأئید کند.



وی هدف از استفاده این سامانه را دست یافتن به یک آمار دقیق دانش‌آموزی عنوان کرد و گفت: برای هر ناحیه آموزش و پرورش یک اتاق به عنوان کافی نت پیش بینی شده است تا مدیرانی که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند از این مکان استفاده کنند.



احمدوند به تشریح مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده اداره فناوری اطلاعات و آمار آموزش و پرورش در شش ماهه دوم سال 88 و سه ماهه اول 89 اشاره کرد و گفت: برای توسعه IT در نواحی و مناطق آموزش و پرورش اعتبارات لازم را اختصاص خواهیم داد تا ضمن رفع مشکلات احتمالی و جزئی، توسعه و پشتیبانی IT نیز به خوبی انجام شود.



اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش قم با هدف تهیه سیستم و تجهیزات و پشتیبانی از آنها به دلیل تغییر در برنامه‌ها و چگونگی استفاده مطلوب نیروی انسانی از آن در سالن اجتماعات اداره کل آموزش وپرورش برگزار شد.

