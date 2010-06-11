جزئیات تسهیلات 30 و 40 میلیون تومانی مسکن کارکنان بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای دستور العمل اجرایی 7 ماه ای مطروحه در جلسه شورای عالی مسکن مورخ 18/2/1389 موضوع تسهیلات ساخت و خرید مسکن به کارکنان نظام بانکی کشور، تفاهم نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی که به امضای محمود بهمنی و علی نیکزاد رسیده، برای اجرا ابلاغ شده است.

جزئیات این تفاهم نامه در پی می آید:

" الف- تعاریف

ماده 1- نظام بانکی: کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری و غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره - کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در چارچوب آیین نامه داخلی خود مشمول این دستور العمل می باشند.

ماده 2- تسهیلات اعطایی: شامل عقود مشارکت مدنی و فروش اقساطی و جعاله و سایر عقود برای ساخت، توسعه، خرید و تعمیر و تبدیل به احسن واحد موجود می گردد.

ب- شرایط:

ماده 3- بانک ها می توانند به طور مستقیم و یا زا طریق تعاونی های مسکن کارکنان برای آن دسته از کارکنان خود که فاقد مسکن می باشند برای احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت در قالب قراردادهای جمعی با وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.

ماده 4- وزارت مسکن و شهرسازی می تواند نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث واحد مسکونی در قالب مسکن مهر برای نظام بانکی اقدام نماید.

ماده 5- نظام بانکی می واند در چارچوب عقود اسلامی نسبت به اعطای تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای کارکنان حائز شرایط خود اقدام نماید.

ماده 6- سقف تسهیلات اعطایی مسکن به کارکنان نظام بانکی برای تسهیلات ساخت مسکن تا سقف 400 میلیون ریال و برای تسهیلات خرید تا سقف 300 میلیون ریال متناسب با حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و رعایت سایر ضوابط و مقررات داخلی هر بانک است، بدیهی است پرداخت هر گونه تسهیلات بالاتر از سقف مجاز تعیین شده به هر شکلی توسط نظام بانکی ممنوع است.

ماده 7- تعداد تسهیلات خرید مسکن در سال 1389 حداکثر 25000 واحد به کارکنان جدید نظام بانکی (هر ماه حداکثر 4000 نفر) و تعداد تسهیلات ساخت تا سقف مذکور به هر تعداد آزاد است که تسهیم بانکی تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک مرکزی انجام می شود.

ماده 8- آن دسته از کارکنان بانکها که در شمول عنوان مستخدمین جدید قرار ندارند می توانند صرفا از ما به التفاوت تسهیلات یاد شده تا سقف مقرر برخوردار شوند.

ماده 9- تسهلات یاد شده با رعایت سایر ضوابط و مقررات داخلی اداری رفاهی هر بانک یا موسسه اعتباری مربوطه انجام خواهد گرفت."

پیش از این، ابراهیم حکیم فعال دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها در گفتگو با مهر از موافقت رئیس جمهور با افزایش سقف وام مسکن کارکنان بانکهای دولتی از 18 به 30 میلیون تومان خبر داده اما به جزئیات این تصمیم اشاره ای نکرده بود.