به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمینژاد اظهار کرد: در پی نارضایتی شهروندان محله شهرک سلمان فارسی از توزیع و فروش مواد مخدر صنعتی توسط فردی در این منطقه، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، متهم را که در مخفیگاه خود اقدام به خردهفروشی مواد مخدر میکرد، شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند، افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، هروئین، تریاک و مقادیری قرص را که بهصورت ماهرانهای جاساز شده بود، کشف و ضبط کردند.
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